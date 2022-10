Benzema no entrena y es baja en Getafe

La ausencia de Karim Benzema del entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas marcó la última sesión preparatoria del Real Madrid antes de la visita en Liga al Getafe, que no contará con la presencia del delantero francés por descanso, según informan a EFE fuentes del club blanco, y se sumará a las bajas del portero belga Thibaut Courtois y Dani Ceballos.

Después de disputar dos partidos con una diferencia de apenas tres días, recién recuperado de una lesión muscular, el italiano Carlo Ancelotti mide los esfuerzos de Benzema que no estará en Getafe. Así lo ha confirmado el propio club, que ha publicado en Twitter la lista de convocados.

El técnico italiano pone el freno a su delantero centro, con la idea de que sea titular en Varsovia el próximo martes en la Liga de Campeones, ante el Shakhtar Donetsk, y que llegue en plenitud al clásico del domingo 16 de octubre.

Courtois se perderá su tercer partido de la semana, aún sin recuperarse de sus problemas lumbares, y Dani Ceballos inicia el plan de recuperación de la lesión muscular que sufre en el bíceps femoral de su pierna derecha.

El resto de la plantilla madridista cerró la corta preparación de la visita al Getafe, con Ancelotti juntando en la única mañana de la que dispone a los que fueron titulares ante el Shakhtar el miércoles con los suplentes, para preparar los detalles tácticos del encuentro.

Ancelotti no quiere arriesgar

Aunque el técnico italiano no ha querido confirmar de manera tajante en rueda de prensa la baja del francés si dejó entrever el descanso del ‘9′, ya que no se plantea “arriesgar” con el francés en un tramo clave de la temporada. “La lesión le ha parado un poco, pero veo al Karim de siempre, no tengo ninguna preocupación, está haciendo lo de siempre”, destacó.

El italiano auguró un encuentro “complicado” ante el Getafe y en el que deberán “sacar lo mejor, prepararlo bien”, teniendo en cuenta “las dificultades del año pasado”. “El Getafe no ha empezado tan bien, pero ahora está jugando con intensidad, buena organización. Ganar allí no es fácil, nos va a costar, pero tenemos la confianza para sacar lo mejor”, analizó.