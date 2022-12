De marcar al mejor jugador del mundo con la camiseta del Real Madrid a luchar por su vida en el hospital: “Era lo que me quedaba de hígado”

Juan José Jiménez Collar, popularmente conocido como Sandokán, jugó en el Real Madrid defendiendo a Maradona y en el Cádiz CF, donde conoció muy bien al ‘Mágico’. En las últimas horas habló en ‘El Larguero’ con Álvaro Benito tras vivir uno de los momentos más difíciles después de someterse a una operación. “He vuelto a nacer. Me dijeron que posiblemente pudiera tener un tumorcito. Luego, cuando me hicieron la resonancia magnética, no era un tumorcito, era lo que me quedaba de hígado. Tuve suerte del donante y gracias a eso estoy perfectamente bien. Fue en Córdoba el pasado mes de octubre”, afirmó.

“Yo no tenía vida, siempre tenía frío, todo el día acostado... De vez en cuando me quedaba sin nada, me daban guantazos y no reaccionaba. Veía que en cualquier momento me podía morir. A mí me decían que tranquilidad y todo eso, hasta que coincidió que como lo mío era muy urgente, me llamaron y todo fue muy rápido, por suerte. Fueron muchas horas de quirófano, cuatro y pico. Pero pensaban que iban a ser 10 o 12. Yo le dije a mi mujer que no estaba preocupado, que iba a ir dormido. Si no me despertaba no pasaba nada, no iba a sufrirlo. La que tenía que ser fuerte era ella, que tendría que sufrirlo. Ella ha estado conmigo los días de UCI, los días de hospitalización, en todas las consultas...”, desveló.

También comentó algunas anécdotas sobre los efectos secundarios: “Te levantas como si tuvieses resaca, peor todavía. Sin ganas de nada. Dicen que voy muy bien, que voy recuperándome y todo va volviendo a la normalidad. Siempre he sido una persona muy activa y he intentado traer dinero a casa, me ha ido muy bien. Trabajé llevando una furgoneta en el reparto de publicidad. Lo importante es estar siempre bien para seguir haciendo cosas. Yo estuve 14 años de profesional y no tenía casi nada. Como te dedicas solo al fútbol, después te toca empezar de cero”.

‼️ "He vuelto a nacer"



🏥 "Me dijeron que podía tener un tumorcito: con la resonancia vieron que no lo era, era lo que quedaba de hígado"



😞 "No tenía vida. Con frío, sin ganas de nada... Veía que en cualquier momento me podía morir"



💭 Juan José 'Sandokan', en @ellarguero pic.twitter.com/dbGUc1ZFay — El Larguero (@ellarguero) December 27, 2022

Además, también habló sobre el Madrid: “Sigo siendo embajador del Real Madrid, el otro día estuve en la cena de los veteranos. Estuvimos en el Museo Thyssen con los compañeros, todos se alegraron de verme y lo pasé genial. Estoy trabajando con las peñas y, ahora que estoy bastante bien, podré ir. Echo de menos estar con la gente del Real Madrid. Cuando voy a las peñas, hablo mucho con Tomás Roncero de como nos va y del Madrid”.