¿Refuerzo estelar para el Inter de Miami?. el golazo del guardaespaldas de Messi del que todos hablan

El mejor defensor de la Major League Soccer no es uno de los jugadores, es el guardaespaldas de Lionel Messi. Fornido, rapado y con barba, el hombre contratado por el equipo impide que los seguidores de Messi lo toquen o lleguen hasta él cuando invaden el terreno, e inclusive se le ve muy atento durante las entradas al estadio, las celebraciones de gol o las charlas post-partido con los adversarios. Nadie le hace una marca más personal a Lionel Messi que su propio guardaespaldas.

Su imagen ha corrido como la pólvora en redes sociales donde algunos ya definen a Yassine como "una versión de Rodrigo de Paul", quien se ganó la justa fama de guardaespaldas del rosarino debido a sus afanes de proteger al capitán de la albiceleste durante el Mundial. Y verdaderamente es increíble verlo correr junto al '10' por toda la línea de banda, como si fuera un juez de línea, esperarlo cuando llega el autobús del equipo o encararse con la grada si es necesario. Su obsesión es tal que incluso llegó a ser vetado.

Vetado en la banda

La Leagues Cup, el torneo que enfrenta a clubes de la Major League Soccer y de la Liga Mexicana, suspendió de todas las áreas técnicas del torneo a un miembro de la delegación del Inter Miami por su "conducta inapropiada" tras el encuentro entre el Inter Miami y el Atlas mexicano que se disputó en la capital del estado de Florida.

"Tras el partido Inter Miami CF vs. Club Atlas del 30 de julio, un miembro de la delegación del Inter Miami mostró conducta inapropiada al ingresar a áreas restringidas sin una credencial oficial del evento", anunció en un comunicado el comité disciplinario de la Leagues Cup, actualmente en disputa.

La persona suspendida era Yassine Cheuko, el guardaespaldas de Lionel Messi, según reveló ESPN. Cheuko ingresó en el terreno de juego tras la finalización del encuentro, que se saldó con victoria por 2-1 para el Inter Miami, después de que se produjera una discusión entre miembros de ambos conjuntos en el centro del campo, y empujó a dos jugadores del Atlas para separarlos de Messi. Al guardaespaldas ya se le negó durante esta temporada que permaneciera en la línea de banda durante los partidos del Inter Miami, donde velaba por que ningún aficionado que invadiera el terreno de juego pudiera acercarse a Messi, según reveló el propio Cheuko en una entrevista.

Un golazo de crack

El fornido guardaespalda tiene -según los datos aportados por los medios norteamericanos- un pasado en los Navy SEALS, fuerzas armadas de los Estados Unidos -estuvo destinado e Irak y Afganistán- y es un experto en artes marciales mixtas. Pero ahora a su papel de protector ha sumado una nueva faceta que ha enloquecido a los aficionados al fútbol.

En un vídeo que publicó el influencer Jeremy Lynch, se ve como Cheuko puso a prueba su técnica a la hora de patear una pelota y convirtió un golazo de volea que sorprendió a los seguidores de las redes sociales. Tras una asistencia de Lynch, Cheuko acomodó su cuerpo, elevó su pierna y sacó un potente remate que se coló por toda la escuadra. El video, grabado en el campo del Inter Miami, no tardo en volverse viral y muchos aficionados pide a Beckham que lo sume a la plantilla.

Su alocada celebración tampoco ha pasado inadvertida.