El representante de Dani Rodríguez, jugador del Mallorca: "Zidane dio un cabezazo y nadie lo mató"

El jugador del Mallorca Dani Rodríguez atraviesa uno de los momentos más delicados de su carrera deportiva. Tras la sanción impuesta por el club, que incluye suspensión de empleo y sueldo y la retirada de la capitanía, su representante, Rodrigo Fernández Lovelle ha querido ofrecer en el periódico Última Hora una visión completa y cercana de la situación. Según su representante, “su familia lo está pasando muy mal, tanto su mujer como sus hijos”. La familia del centrocampista está sufriendo las consecuencias de la polémica y la presión mediática que ha generado la acción del jugador, que ha sido objeto de un debate intenso en redes sociales y medios de comunicación.

Dani Rodríguez, tranquilo, pero jodido

El representante de Dani Rodríguez subraya el estado emocional del futbolista: “está tranquilo, pero jodido”. Además, explica que Dani Rodríguez “acepta la sanción que le ha puesto el club, la acata. Estará 10 días suspendido”, y que durante este tiempo se está preparando para volver con garantías al terreno de juego: “Está entrenando para volver en la misma forma de como se ha ido. Tiene un fisio y se está entrenando fuera de casa. Por suerte dentro de lo malo es la época del parón”. Esta preparación refleja la profesionalidad del jugador y su compromiso con el equipo, incluso en medio de la polémica.

El vínculo de Dani con el Mallorca y la isla es profundo. Según su representante, “Dani Rodríguez es mallorquinista aunque no sea de aquí. Tiene mucho aprecio a Mallorca y al club, lo quiere mucho, igual que a la isla. Ser capitán es un orgullo, es una decisión que ha tomado el Mallorca y la respeta. Lo que le molesta es la lapidación que están haciendo las redes sociales y la gente. La memoria es muy frágil. Los que ahora están siendo tan poco humanos seguramente se han equivocado alguna vez en la vida. Todos han cometido un error, por esto no hay que dilapidar a la gente”.

Comparación con Zidane

El historial de Dani en el Mallorca es notable, y su representante insiste en ello: “nadie se acuerda de todo lo que ha dado Dani al Mallorca en siete años, y lo que le ha dado el Mallorca a él. Que de repente parezca que no haya hecho nada en la isla... quien no se ha equivocado alguna vez en la vida o que no siente la camiseta”. La comparación con otros momentos de la historia del fútbol también aparece para contextualizar la situación: “¿No hablamos mal de Zidane en su día? En una final de un Mundial dio un cabezazo a uno y dejó a su equipo con 10 y nadie lo mató. ¿Se equivocó en ese momento? Sí, pero igual tenía sus razones. ¿Se ha equivocado Dani? Sí, debería haberlo dicho de puertas para dentro y no para fuera. Pero no hay que matarlo. Uno lee las redes sociales y se pregunta si ha asesinado a alguien”.

El representante insiste en que el error de Dani no implica mala intención: “Dani se ha equivocado como le puede pasar a más gente” y añade que “tampoco ha faltado al respeto a nadie, no ha insultado ni se ha metido con nadie”. o.

La relación con el cuerpo técnico también ha sido abordada: “Dani y Arrasate ya han hablado. El míster ya le dijo lo que pensaba y le dijo que no estaba contento con la situación. Si Dani estaba en 10 ahora está en -10 y tardará un tiempo en volver a 10. Dani dentro de esta plantilla ha sido siempre útil”.

Para explicar la lógica detrás de la sanción, el representante utiliza un símil laboral: “Si tu tienes un compañero de trabajo que llega el 31 de diciembre y de repente te llega tu jefe y te dice que la comisión de este año la repartís a partes iguales... igual a ti no te parece bien y saltas. ¿Este lleva un día y yo llevo 365 y vamos a cobrar lo mismo? Pues no me parece justo. Por esto te sanciona. Uno tiene que acatar las órdenes del jefe, aunque no estés de acuerdo. El que tiene boca se equivoca y todos tenemos derecho a opinar. No ha faltado al respeto a nadie”.

Finalmente, el representante vuelve a enfatizar el impacto familiar y la vinculación de Dani con Mallorca: “están muy jodidos. Su mujer lo está pasando muy mal, igual que sus hijos. Ellos se consideran muy mallorquines porque llevan muchos años, han comprado una casa, se han afincado, los veranos se quedan y no se van de la isla... ellos seguirán viviendo en Mallorca cuando acabe el fútbol. No es nada agradable”.