Sergio Ramos impacta con su método para recuperarse: ¿De qué se trata y cuáles son sus beneficios?

Sergio Ramos, actual defensor de los Rayados de Monterrey de México disfruta de su nueva etapa en el fútbol donde hace gala de su buen estado de forma. El ex madridista puede presumir de un físico espectacular a sus 39 años que no es fruto de la casualidad sino de sus duros entrenamientos y sus tratamiento de recuperación muscular. En las últimas horas, el camero ha sorprendido a sus seguidores de Instagram con una extraña imagen de su recuperación. En las imágenes se puede observar al jugador con todo su cuerpo cubierto por ventosas, un método que ya hizo muy popular su ex compañero Benzema.

Estrellas como Neymar o Benzema son fieles seguidores de esta curiosa práctica que tiene su origen en la medicina tradicional china. Su objetivo es ayudar a los músculos doloridos a la vez que mejora la circulación sanguínea. Este método de recuperación lo popularizó Michael Phelps, uno de los deportistas olímpicos más laureados de la historia, en los Juegos Olímpicos de Río 2016. La técnica del “cupping” consiste en colocar una ventosa con forma de copa sobre la piel de la persona que reciba el tratamiento. Después se crea una bomba de aire utilizando calor para crear una succión entre la copa y la piel, tirando esta última ligeramente hacia arriba y lejos de los músculos subyacentes. Esto causa una congestión local y las manchas que, precisamente, son el resultado de ese proceso.

La aplicación de una ventosa produce un alivio muy rápido del dolor debido a una inflamación o contractura muscular. Actúa como un potente analgésico que nos permite disminuir e incluso prescindir de fármacos analgésicos y antiinflamatorios, evitando así sus efectos secundarios. También es útil como terapia complementaria en personas con trastornos emocionales, ansiedad y somatizaciones.

Beneficios