Simeone no puede ser más claro sobre el caso Dani Olmo y su respuesta no gustará al Barça

Dani Olmo no podrá volver a jugar con el FC Barcelona esta temporada si no lo autoriza un juez. Esta es la situación a la que se enfrenta el FC Barcelona que aún no ha logrado resolver el bochornoso capítulo de la inscripción de Olmo y Pau Víctor.

La Junta directiva de Joan Laporta siguen vendiendo que todo este lío quedará resuelto hoy cuando ya tengan la totalidad del pago de parte del acuerdo de los palcos exigida por LaLiga. El club entiende que el proyecto económico entró dentro de plazo a falta de algunos flecos administrativos ajenos a la entidad por que podrían agarrarse al supuesto de "salvo caso de fuerza mayor" que recoge el artículo citado con anterioridad.

Sin embargo, la RFEF ya comunicó por escrito al Barça el pasado 2 de diciembre que si LaLiga no validaba la renovación de la licencia de Dani Olmo antes del 31-12-2024, el jugador no podría volver a inscribirse con el Barça esta temporada. "Una vez expire su contrato federativo el 31 del 12 de 2024, si no se ha registrado y validado en la Liga Mánager, que es el programa que opera los visados, una renovación previa antes de la fecha de finalización del contrato, que es el 31 Del 12 de 2024, los jugadores no podrán volver a inscribirse en el Barcelona lo que resta de la temporada 24-25", recoge el escrito que anoche desveló la cadena Cope.

Un escenario que deja a los blaugrana sin capacidad de maniobra excepto la justicia ordinaria.

Simeone, tajante sobre el caso

Un asunto al que no se mantienen ajenos el resto de clubes españoles. El último en pronunciarse ha sido el técnico del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone. Y no ha podido ser más claro.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, contestó este viernes hasta tres preguntas sobre la situación Dani Olmo, al que el Barcelona no logró mantener inscrito en LaLiga antes de la fecha límite del pasado 31 de diciembre y de la que expuso que espera que "simplemente se mantengan las normas para todos".

"Y, evidentemente, no tengo ninguna duda que sucederá de esa manera. Si tiene que seguir jugando, bienvenido sea; y, si las normas no dan para que pueda jugar, no podrá jugar", añadió el técnico argentino durante la rueda de prensa de este viernes en Majadahonda, en la víspera del duelo de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey contra el Marbella.

"Nosotros, como entrenadores, necesitamos que se sigan las normas cuales están propuestas para todos los equipos y respetar ese espacio. No tenemos otro lugar para agarrarnos igual que le pasa a cualquier otro equipo", respondió después Simeone.

"Interpreto todas las necesidades de buscar opiniones y, obviamente, situaciones que esperan de nosotros, los entrenadores. Sinceramente, me importa el partido del Marbella. Después, todo lo otro no puedo hacer nada. Necesitamos sacar adelante el partido del Marbella. Después, ustedes sigan buscando preguntas a ver si alguno entra", contestó a la tercera de las cuestiones sobre Dani Olmo.