Una sobrecarga aleja a Mastantuono de la selección argentina

Franco Mastantuono tenía la oportunidad ideal para consolidarse con la selección argentina durante la gira amistosa por Estados Unidos. Sin embargo, una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, detectada en los entrenamientos previos al amistoso contra Venezuela en Miami, frustró esa expectativa al obligar a su desafectación de la convocatoria.

El mediocampista argentino, con apenas 18 años, venía entrenando con normalidad e integrándose al grupo, pero comenzó a sentir molestias que llevaron a la realización de pruebas médicas. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la baja para los dos partidos de la gira, contra Venezuela y Puerto Rico, por precaución y para evitar posibles complicaciones. El cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni decidió liberar al jugador para que regrese a Madrid y se someta a un tratamiento y seguimiento con los servicios médicos del club blanco.

La sobrecarga muscular, un tipo de lesión muy habitual en futbolistas jóvenes que acumulan alta carga física y partidos consecutivos, no es grave, pero provoca molestias, inflamación y restricción de movimientos. La recuperación prevista oscila entre una y dos semanas con fisioterapia, reposo y control médico estricto. Este tiempo hace inviable su presencia en los compromisos amistosos de la gira, pero, según los informes médicos, no debería afectar su presencia en LaLiga tras la fecha FIFA.

La baja de Mastantuono se sumó a la ya confirmada de Lionel Messi para ese primer encuentro y las ausencias se sintieron en la cancha. Solo un gol de Giovani Lo Celso sentenció el resultado ante Venezuela, pese a las casi 20 aproximaciones que tuvo la albiceleste. "El rival juega. No estuvimos finos en los últimos metros, y creo que, de estarlo se podía definir antes. El arquero también se destacó bastante. No me preocupa que el equipo hoy no haya hecho goles. Me centro en el aspecto de cuando no se tiene la pelota", afirmó el entrenador argentino, quien seguirá apostando a la renovación generacional.

Mastantuono lleva tres convocatorias consecutivas con la selección mayor y era el llamado por Scaloni para ser el sucesor natural del capitán Lionel Messi, asentando su protagonismo en la Scaloneta. Su crecimiento y rendimiento en el Real Madrid, lo han colocado como una de las grandes promesas del fútbol mundial.