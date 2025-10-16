De la sorprendente confesión sobre Flick al gesto de Cristiano: "No me atrevía a decírselo... se le rompió el puzzle"

El pasado mes de agosto, el defensa Iñigo Martínez anunciaba su firma por el Al-Nassr de Arabia Saudí, que no pagó traspaso al Barcelona pero permitió liberar 14 millones de euros de la masa salarial de su plantilla.

El vasco, a quien le quedaba un temporada más de contrato, quería vivir, a sus 35 años, una última aventura profesional en el equipo de Cristiano Ronaldo, que le hizo una oferta irrechazable que algunos medios internacionales cifraron en 20 millones de euros por temporada.

El defensor alcanzó un pacto de caballero con el FC Barcelona y renunció a todos los salarios restantes correspondientes a las temporadas 2025 y 2026, acelerando su salida del club y aliviando la presión financiera sobre el club.

Ahora, dos meses después el futbolista analiza su llegada a Arabia Saudí y el agujero que supuso su marcha para los culés.

En una entrevista en El Partidazo de Cope, el futbolista de Ondárroa​ ha revelado la estrecha relación que mantiene con el técnico alemán Hansi Flick con el que asegura sigue manteniendo contacto a día de hoy.

"Le pilló de sopetón.. yo tenía mucho poder"

“Con Flick la relación fue excepcional y yo intenté devolverle todo lo que me dio. Le tengo un cariño enorme y mantengo relación con él. Me tenía cariño y sabía lo que le aportaba al equipo dentro del terreno de juego. Para él era una pieza clave y cuando me voy se le rompe un poco el puzzle", comenzó relatando.

"Creo que le sorprendió más que otras cosas. Ni me atrevía a decirle a Flick que me iba. Fue un recorrido muy largo desde el último partido y ahí es cuando ya, de camino, estuve con su segundo y le dije que quería hablar con él y comentarle lo que tenía entre manos. Y si es verdad que le pilló de sopetón. Es complicado ser entrenador y manejar el vestuario del Barcelona y sabía que yo tenía mucho poder o respeto dentro del vestuario. Pero Flick... Este año igual entiende que las cosas no fluyen como el año pasado y... Entonces, es normal. El míster estará nervioso como cualquier culé, pero no tengo dudas de que peleará por todo este año también y que ganará títulos” , añadió.

"Lo de Cristiano, no me lo esperaba"

El ex blaugrana también reveló cómo fue su llegada al Al-Nassr y no escatimó en elogios hacia Cristiano Ronaldo. “Estoy feliz, contento de estar aquí. Y lo estoy llevando muy bien, tanto yo como la familia. Al principio cuesta dar el paso, sobre todo por la familia, pero ahora estamos muy bien. Estamos en la zona Europea y es casi como estar en España”, afirmó.

Martínez confesó que una de las cosas que más le sorprendió fue el recibimiento de Cristiano Ronaldo. “Fue una cosa que me sorprendió. Muchas veces las apariencias engañan. Llegamos por la noche y él estaba esperándome en el hotel para recibirme y hablar un rato conmigo; es un tipo cercano, competitivo y vive al máximo el fútbol, es su pasión”, sentenció.