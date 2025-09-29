Suspendido el Valencia - Oviedo por el temporal

Valencia vive una jornada marcada por una alerta roja debido a las intensas lluvias que desde primeras horas del día han azotado distintos puntos del territorio. Las autoridades han decretado el cierre preventivo de colegios, universidades y comercios, una medida drástica pero necesaria ante la magnitud del temporal, con el objetivo de salvaguardar la seguridad de la ciudadanía.

Sin partido en Mestalla

En este contexto de emergencia, uno de los eventos deportivos más esperados de la jornada también se ha visto afectado. El partido de LaLiga entre el Valencia CF y el Real Oviedo, programado para esta noche a las 21:00 en el estadio de Mestalla, ha sido suspendido debido a las condiciones meteorológicas extremas que afectan a la capital del Turia. Las lluvias, constantes e intensas durante todo el día, han dejado calles anegadas, problemas de movilidad y una situación general de riesgo que ha obligado a replantearse la celebración de eventos multitudinarios.

La decisión de aplazar el encuentro no se tomó a la ligera. Alrededor del mediodía, representantes de los clubes implicados, junto con responsables de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se reunieron para valorar la evolución de la situación meteorológica y determinar si existían las garantías necesarias para disputar el partido. El consenso fue claro: la prioridad era proteger a los aficionados, jugadores y trabajadores, evitando cualquier exposición innecesaria al peligro.

Aunque en un primer momento se barajaron distintas alternativas, la suspensión se impuso como la más sensata. En principio, el encuentro se reprogramará para mañana, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan. La organización trabaja ya en la logística para una posible celebración en las próximas 24 horas, en coordinación con las autoridades locales y cuerpos de seguridad.

Aficionados del Oviedo en Valencia

Mientras tanto, en la ciudad deportiva de Paterna, el cuerpo técnico del Valencia había planificado una sesión de entrenamiento durante la mañana, dentro de la preparación habitual previa a un partido.

Por parte del Real Oviedo, la expedición asturiana llegó a Valencia sin una de sus figuras más destacadas, Santi Cazorla, quien no ha sido convocado para esta jornada con el fin de dosificar su participación y darle descanso. La ausencia del veterano centrocampista no era una sorpresa, pero sin duda forma parte del contexto de una semana alterada por factores ajenos a lo deportivo.

A pesar de la suspensión, algunos aficionados oviedistas se acercaron al estadio de Mestalla durante el día, con la esperanza de vivir el ambiente de una noche de fútbol. Se estima que unos 135 seguidores del Real Oviedo habían adquirido entradas para el partido. Para muchos de ellos, que ya estaban en la ciudad, el anuncio de la suspensión supuso una evidente decepción, no sólo por perderse el partido, sino por los inconvenientes de planificación que conlleva un cambio de fecha con tan poco margen.