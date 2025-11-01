El último anuncio del padre de Lamine Yamal revoluciona las redes: ¡Sorpresa!

Mounir Nasraoui se ha convertido en un auténtico instagramer. El padre de Lamine Yamal es muy activo en las redes sociales, donde comparte todo tipo de contenido desde recetas a enigmáticos mensajes en torno a su hijo que no ayuda al jugador y tampoco gusta en el entorno del club culé.

No hay día que no se vuelva viral por su reflexiones y críticas. En las últimas horas, de hecho, se ha vuelto a colocar en el centro de la polémica tras acusar a los jóvenes españoles de no querer trabajar.

En un directo en sus redes sociales, el ya conocido por muchos como ‘Hustle Hard’ (su nombre en redes sociales), ha criticado a los jóvenes españoles por «no querer trabajar». En una semana en la que el jugador del FC Barcelona ha estado en el centro de la polémica tras el Clásico, su padre ha vuelto a liarla con su salida de tono.

“Yo antiguamente buscaba trabajo en la obra y no había trabajo, pero es que ahora vas a buscar trabajo y claro que te dan trabajo, porque la gente joven no quiere trabajar. Lo que hay que hacer es animarlos a trabajar, a que sean algo”, afirma.

Unas declaraciones que ha sido muy criticadas y que llegaban poco después de admitir que pensaba vivir de la fortuna de su hijo. Durante un directo de Instagram, Mounir Nasraoui comenzó defendiéndose de sus previas declaraciones sobre las decisiones de la gala del Balón de Oro, donde dijo que su hijo era el mejor del mundo y «estaba pasando algo raro». Tras esto, mientras aparecía cocinando, habló de su situación personal: «Hay muchos por ahí que dicen tonterías. Que por qué no voy a trabajar, que vivo de mi hijo... Pues sí, señores. Gracias, hijo, te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti».

Campanas de boda

Sin embargo, en esta ocasión el padre de la perla blaugrana se ha vuelto a viral por una anuncio que nada tiene que ver con su hijo: ¡Se casa!. Así lo ha anunciado él mismo en su cuenta de Instagram.

El pasado mes de mayo, Mounir presentaba a su novia en sociedad asistiendo junto a ella al Barça-Inter de la Champions League. Una imagen que no pasó desapercibida por la diferencia de edad con la joven. Y es que el padre de Lamine ha encontrado el amor en una chica de 23 años y originaria de Madagascar. El 7 de febrero de 2025, compartió la primera instantánea en pareja con una joven cuyo nombre es Khristina y ahora ya suenan las campanas de boda.

El anuncio no ha tardado en volverse viral y en solo unas horas cuanta con casi 23.000 "Me gusta" y cientos de comentarios.