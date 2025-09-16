Fútbol
Tottenham - Villarreal, en directo hoy: jornada 1 de la fase de liga, Champions League
Tras tres años de ausencia, el submarino amarillo regresa a la máxima competición para medirse al conjunto londinense en un partido inédito
Tottenham - Villarreal: jornada 1 de la liguilla, UEFA Champions League, en vivo online
Alineación del Villarreal
Ya tiene también Marcelino su primer once de Champions este año.
Luiz Júnior; Foyth, Renato Veiga, Mouriño, Cardona; Buchanan, Comesaña, Gueye, Pepé; Ayoze y Mikautadze
¡Ya hay XI del Tottenham!
Pues ya tenemos el once de los locales, que salen con casi todo, aunque se deja piezas importantes en el banco, especialmente Kolo Muani y Palhinha.
Forman los 'Spurs' con Vicario en puerta; Pedro Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Bentancur, Bergvall, Simmons; Kudus, Sarr y acaba con Richarlison en punta.
A la espera de los onces
A falta de poquito más de una hora para que ruede el balón en el Hotspur Stadium, seguimos sin onces por el momento en ninguno de los dos equipos. Va a ser cuestión de minutos.
Solomon, contra su ¿ex? equipo
El jugador israelí con pasaporte portugués vuelve hoy al Hotspur Stadium, pero esta vez en las filas del Villarreal. Solomon está cedido en el Submarino por el Tottenham, aunque por el momento no ha debutado vestido de amarillo. El año pasado hizo una gran temporada en el Leeds con 10 goles y 12 asistencias, clave para lograr el regreso del equipo a la Premier.
El Tottenhan llega fuerte
Salvo el tropiezo de hace un par de jornadas frente al Bournemouth, lo cierto es que los 'Spurs' han empezado muy bien en la Premier. Tres victorias en cuatro partidos, sumando 9 de 12 puntos posibles. Son terceros siguiendo la estela del Arsenal y a tres unidades del Liverpool.
Sexta participación
El Villarreal ya ha participado cinco veces en la Champions League, con lo que esta será la sexta -primera con el formato actual-, con dos semifinales (2006 y 2022) como mejores resultados. En aquella de 2006, los 'grogets' estuvieron a un penalti de meterse en la final.
El resto de participaciones se han saldado con unos Cuartos de final (2009), una fase de grupos (2012) y una ocasión en la que el equipo se quedó en el playoff previo a la liguilla (2016). ¡Veremos hasta dónde llegan esta vez!
¡Bienvenidos a la Champions!
¡Buenas tardeeeees! Bienvenidos a la Champions League. Hoy regresa el Villarreal a la máxima competición del fútbol europeo frente a un rival muy duro como es el Tottenham Hottspur. Hasta las 23 horas, más o menos, estaremos pendientes de todo lo que ocurra con el 'Submarino' en el estreno de esta Fase Liga de la Champions. ¡Vamos allá!
