Tottenham - Villarreal, en directo hoy: jornada 1 de la fase de liga, Champions League

El Villarreal ya ha participado cinco veces en la Champions League, con lo que esta será la sexta -primera con el formato actual-, con dos semifinales (2006 y 2022) como mejores resultados. En aquella de 2006, los 'grogets' estuvieron a un penalti de meterse en la final.

El resto de participaciones se han saldado con unos Cuartos de final (2009), una fase de grupos (2012) y una ocasión en la que el equipo se quedó en el playoff previo a la liguilla (2016). ¡Veremos hasta dónde llegan esta vez!