Vinicius le da la vuelta a las provocaciones en su aparición en Getafe

El Real Madrid empezó parado el partido en Getafe, por los quince segundos de plantón para protestar contra el viaje a Miami, y después le costó moverse con soltura en el Coliseum, un campo incómodo para los visitantes. «Sabíamos que era un partido en el que había que remangarse y estar concentrados y lo hemos hecho», confirmaba Xabi Alonso que celebró el papel de Vinicius como revulsivo.

El brasileño entró desde el banquillo como un huracán, para agitar un choque que estaba en el ritmo que quería el Getafe. «Ha tenido un gran impacto, lo hablamos por la mañana, que podía ser importante para cambiar el partido. Ha tenido mucho desequilibrio, ha provocado las tarjetas que han llevado al cambio del Getafe y luego ha venido la ventaja. Es clave que todos se sientan importantes en el rol que tienen, también Vini», explicaba el técnico del Real Madrid sobre ese minuto en el que todo entró en erupción.

Bordalás quitó a Kiko Femenía, con amarilla, para meter a Nyom en el costado derecho, un guerrero del técnico azulón que fue jaleado por el público del Coliseum. Pero se pasó de frenada con una entrada sin balón con demasiada fuerza. Le costó la roja con 45 segundos sólo sobre el campo. El brasileño forzó también la tarjeta de la expulsión de Sancris, mientras los pitos arreciaban contra él, lo mismo que el famoso «Balón de playa», que le cantaron incluso antes de que hubiera tocado una pelota. Ha aprendido Vinicius de todas las veces que los momentos de lío han ido en su contra, provocado por los rivales hasta que cometía un error y se iba al vestuario. Esta vez fue al revés, los intentos de sacarlo del partido se volvieron en contra del rival, que acabó con nueve jugadores.

Vinicius fue suplente por tercera vez este curso y también se convirtió en el primer cambio de Xabi, y Güler, el segundo. Uno agitó la noche y el otro confirmó que ahora mismo el Real Madrid lo necesita sobre el césped. El turco conectó con Mbappé para el gol del triunfo y para la cuarta asistencia de Arda a Kylian. «Los dos conectan, pero hay que ver también lo que pasa antes en la jugada. Es importante encontrar esas asociaciones dentro del equipo», comentaba Xabi sobre el turco, que puso algo de luz en una noche gris.

El otro que tiene la bombilla encendida es Mbappé, que ha marcado en todos los partidos excepto ante el Mallorca. «Estamos muy contentos de cómo está jugando», cerraba Xabi.