La Generalitat descarta aspirar a los Juegos de Invierno por la escasez de agua y nieve

La Generalitat de Cataluña ha aparcado la candidatura de los Juegos Olímpicos de Invierno en un momento de sequía extrema en Cataluña y con carencias de nieve, que todo apunta a que persistirán en los próximos años por el cambio climático. En declaraciones a Catalunya Ràdio, la secretaria de Acción Climática de la Generalitat, Anna Barnadas, ha indicado que disponen de informes que descartan la viabilidad de poder acoger un evento de estas características. "La evidencia del cambio climático es una realidad que cada vez será más dura en el sentido del agua y, viendo las imágenes actuales de las estaciones de esquí -con poca nieve-, difícilmente podrán celebrarse unos Juegos Olímpicos de Invierno en unas latitudes como las de Cataluña", ha afirmado.

Barnadas ha destacado que, para el Govern, "es un proyecto que ya no estaba en la primera línea" y, además, Acción Climática dispone de informes que aconsejan "poner mucha precaución" en este tipo de iniciativas, por la escasez de agua. Si bien ha puntualizado que corresponde al Departamento de Presidencia, dirigido por la consellera Laura Vilagrà, confirmar si queda descartado definitivamente, ha resaltado que Acción Climática no lo recomienda, porque en las latitudes de los Pirineos "no se esperan grandes nevadas" ni en 2024 ni en los próximos años.

Tras el fracaso del proyecto conjunto con Aragón, Cataluña formalizó su candidatura en solitario en julio de 2022 ante el Comité Olímpico Español (COE), pero desde entonces no han habido más novedades.

Según informa el periódico "Ara", el Govern da por enterrados los Juegos Olímpicos de Invierno, pues no tiene previsto pedir nuevas citas al COE para insistir ni tampoco prevé partidas para esta iniciativa en el proyecto de presupuestos de la Generalitat de 2024.