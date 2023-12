El gol más tonto nunca visto que ha recibido la selección español femenina contra Italia

La selección española femenina de fútbol, que ha perdido contra Italia en el estadio pontevedrés de Pasarón (2-3), se aseguró su presencia en la fase final de la Liga de las Naciones después de que Suiza derrotara a Suecia, rival del equipo nacional en la última jornada. La victoria de Suiza ha sido la gran sorpresa de la competició

Así, las vigentes campeonas del Mundo pelearán por un billete para los Juegos Olímpicos de París 24 en la fase final, ya que el combinado sueco, que suma siete puntos tras su derrota en Suiza, ya no puede alcanzar a España en la clasificación. En esa final a cuatro también estará Francia, que ya está clasificada por ser anfitriona, así que se aclara aún más el camino. Puede que España llegue sin ser ni siquiera finalista.

Sin embargo, ese pase a la final four de la Nations League puede influyese en el partido hizo España, más descentrada y con errores impropios del nivel de la campeona del mundo y en el surrealista gol que recibió, el del empate, al empezar el segundo tiempo. Bonmatí se había quedado en el vestuario porque iba a ser sustituida por Esther, pero salió al campo tarde y España empezó con dia la segunda mitad. Ahí empató Italia. Esther no estaba preparada, sin cambiar del todo y sin poder entrar y otra jugadora, Lucía, que estaba junto a ella, salió corriendo, con las botas desatadas. Ha empezado la segunda parte con una jugadora atándose las botas y con sólo diez en el campo. Para empeorar todo, en la primera jugada, Cata Coll, la portera, despejó, el balón cayó en los pies de una delantera rival e Italia comenzó la remontada.

Athenea desmiente la explicación de lío de Monte Tomé

"En la primera parte marcamos el gol de Athenea, teníamos el balón pero poca profundidad", decía la seleccionadora MonTomé. "En la segunda parte entramos desconectadas", ha continuado. "Empezamos porque Aitana nos avisa tarde de que no está disponible y en ese tiempo conseguimos que saliera Esther y ahí nos metieron el gol". Pero España está clasificada. "El sabor es agridulce porque queríamos ganar todos los partidos y quedar invictas y no lo hemos podido conseguir". Athenea, sin embargo, no confirmaba esta versión de la seleccionadora: "Es un error que no se puede cometer. Es algo de lo que yo me acabo de enterar. Los cambios los ha dicho nada más empezar la charla", por lo que lo de Bonmatí no pudo pillar de improviso a Monte Tome´.

"Nos gusta ganar y jugar bien, pero la segunda parte no ha sido buena. Fue todo muy rápido, entró Lucía y vimos que faltaba otra compañera, no entendimos por qué empezó el encuentro, no se puede permitir", contaba Tere Abelleira, al acabar el encuentro. No fue sólo un gol, fue un puñetazo que dejó a la selección española en un estado de shock absoluto del que no pudo recuperarse en la segunda mitad. España, tan fiable desde el Mundial contra cualquier adversidad, se encontró más perdida que nunca, sin reacción. Así recibió dos goles más y cuando quiso reaccionar, ya fue demasiado tarde. Esther metió el segundo, pero fue insuficiente. Un pequeño borrón en una selección que hasta ahora lo había hecho todo bien.