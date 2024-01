Horario y dónde ver la final del Open de Australia Sinner-Medvedev

El Open de Australia tendrá un nuevo campeón. Sinner y Medvedev pelearán (09:30, Eurosport) en el reino de Djokovic por el primer «Grande» del curso. El ruso ya sabe lo que es un partido a estas alturas en Melbourne. Cayó en las finales de 2021, ante el serbio, y 2022, ante Nadal. Para Sinner es terreno inexplorado. El italiano llega con una rotundidad sobresaliente: solo ha cedido un parcial en todo el torneo y fue en la semifinal ante el número uno del mundo. El ruso se ha asomado varias veces al abismo: ante Ruusuvuori, ante Hurkacz y ante Zverev exprimió los partidos hasta el quinto set. «Ahora soy más duro mentalmente», es la conclusión de una trayectoria más que ajetreada.

Nadie ha ganado más partidos que ambos en los últimos trece meses. Desde el comienzo del curso pasado, el moscovita suma 72 victorias y 18 derrotas. El italiano es segundo en este ranking con 70 triunfos y 15 tropiezos. El balance de ambos se hace más rotundo todavía en pista dura: Medvedev firma 55-12 y Sinner, 51-9.

Son las únicas raquetas que no conocen la derrota en 2024. Ambos, como Alcaraz, apostaron por empezar el curso en Melbourne sin estaciones previas y ahora se encuentran ante una final inédita. Desde hace 19 años, en el partido decisivo en la Rod Laver Arena siempre estaban Roger Federer, Novak Djokovic o Rafa Nadal.

Medvedev persigue su segundo «Major» en la que es su tercera final a orillas del Yarra. «Espero que a la tercera vaya la vencida», comentó entre risas sobre la pista central junto a Jim Courier después de su portentosa remontada ante Zverev.

«Significa mucho ganarle pero el torneo no se ha acabado», fue la reflexión de Sinner tras superar con autoridad al diez veces campeón en Melbourne.

El italiano, entrenado por Simone Vagnozzi y Darren Cahill, ha conseguido resolver uno de los principales problemas que le afectaban en los citas decisivas: dar la talla en grandes escenarios y contra los mejores jugadores. Su balance de enfrentamientos más recientes con sus rivales directos es rotundo. Sinner ha superado a Djokovic en tres de los últimos cuatro encuentros; a Medvedev en los últimos tres choques y a Alcaraz en los últimos dos. El italiano de aspecto alemán, por su origen tirolés, es el primer transalpino que puede levantar el título en Melbourne. Su torneo ha sido intachable. Llegó a la semifinal después de cinco triunfos abrumadores y despachó a Djokovic en cuatro sets y sin conceder ningún punto de rotura.

Ahora la clave es si su rotundo tenis desde el fondo de la pista va a servir para tumbar a uno de los jugadores capaces de soportar un mayor desgaste en la pista y cuyo juego defensivo es desesperante para la mayoría de sus rivales. «Siento que ahora puedo derrotar a cualquiera después de haberlo hecho con Djokovic. Fue un enorme privilegio para mí competir ante él tres veces en apenas diez días al final de la temporada pasada. Estoy seguro de que me ayudó, aunque los ‘‘Grand Slams’’ mentalmente son diferentes. Intentó jugar lo más relajado posible y con un plan de juego correcto en mi mente», comentó tras la semifinal. A Sinner no le queda otra en la final que trabajarse los puntos, armarse de paciencia y asumir que enfrente va a tener una pared. Las virtudes que no exhibió Alcaraz en su derrota ante Zverev serán básicas para que el italiano pueda con el ruso.

En el caso de que Medvedev levante el título superará a Alcaraz en la segunda posición del ranking mundial. Si Sinner gana su primer «Grande» el «top 5» amanecerá mañana igual con Djokovic, Alcaraz, Medvedev, Sinner y Rublev.