Horario y dónde ver el Celta-Real Madrid

Las pruebas se acabaron y el Real Madrid tiene que enseñar ya hoy que está listo para competir en Vigo (Sábado 17:00 h /Movistar LaLiga) y dejar atrás la imagen del equipo que terminó la pasada campaña y las dudas que ha despertado una pretemporada sin mucha ilusión. Pero los que conocen a Zidane dicen que le ven tranquilo y confiado y ayer, por ejemplo, ante los medios, mostró su cara de siempre, la buena, la de la sonrisa, a esa que se agarró todo el madridismo para ganar tres Champions históricas, un ciclo que parece que se ha olvidado de un plumazo. «El optimismo para nosotros es que empieza la Liga. Cada uno puede opinar de lo visto hasta ahora, con los nuevos y los que había, pero ya empezamos la dinámica de la Liga que es la competición y el optimismo es total», aseguró el entrenador madridista. Y eso que ayer no fue un día de buenas noticias. Hazard, el futbolista clave en este Real Madrid, el fichaje más caro de la historia del club y uno de los mejores del mundo, no puede empezar la temporada en Vigo por una lesión muscular en el recto anterior del muslo izquierdo. Estará unas tres semanas de baja y, por tanto, no volverá hasta después del parón de LaLiga por los partidos de selecciones de principio de septiembre.

Sin Hazard en el campo, se multiplican las dudas que tiene el aficionado acerca del once que va a presentar el entrenador francés en Vigo. En pretemporada ha ido probando diferentes sistemas y tampoco ha quedado claro cuál es el equipo titular que va a ser constante a lo largo de la temporada. Es verdad que él siempre ha dicho que no va a haber nada fijo y que se va a cambiar según las circunstancias o el rival o los jugadores que tenga. Zidane, en su primera época, solía usar un 4-3-3, pero porque tenía que colocar a Cristiano Ronaldo en un lado; el 4-4-2 tampoco le parece mal y al final del verano, probó con cinco defensas o, si se prefiere, cinco centrocampistas. «Hemos trabajado sobre las opciones que han manejado en pretemporada. Desde el 4-4-2, el 4-3-3, con tres atrás, pero vamos a intentar ser nosotros mismos», decía Escribá, el entrenador del Celta cuando le preguntaron por el posible dibujo que se podía encontrar hoy enfrente.

Hazard había sido, junto a Marcelo, uno de los jugadores que más minutos había disputado en los amistosos, por eso su ausencia abre aún más el abanico de jugadores y las opciones de Zidane se multiplican, pero él mantiene el secreto, como ha hecho siempre. Ni siquiera dice quién va a ser el portero titular, aunque la presencia de Keylor en el campo sería una de las grandes sorpresas. Courtois va a ser el guardameta principal, mientras que Keylor tendrá que mantenerse en guardia cuando se le necesita. El de Costa Rica se despidió en el último partido en el Bernabéu, pero ayer fue convocado, como si nada de eso hubiera sucedido.

Odriozola estará en defensa por el no indultado Carvajal. Varane está por delante del recién llegado, Militao, siempre que Zidane juegue con defensa de cuatro en este primer partido oficial. Mendy está lesionado y no ha podido entrar en la primera convocatoria de la temporada. Si la defensa está bastante, alguna duda más se presenta en los puestos más adelantados. El centro del campo de Casemiro, Modric y Kroos es el preferido del francés. Valverde va a tener un papel importante esta temporada porque es un jugador por el que Zidane ha mostrado predilección. Su papel va a ser dar consistencia a una zona del campo que ha flojeado durante la pretemporada.

No está claro cómo va a afectar la ausencia de Hazard al dibujo del equipo. El técnico puede optar por jugar con tres hombres en medio y después hacer otra línea de tres; es decir, el 4-3-3 con el que casi siempre ha jugado o dibujar un 4-4-2. En éste último faltaría por definir el cuarto centrocampista porque Jovic podría ser el segundo delantero y convertirse en el fichaje que comienza la temporada, pese a que en verano tuvo pocos minutos por su lesión. La mezcla de Jovic y Benzema no le disgusta al entrenador francés: sabe que Karim se acopla a todos los compañeros que tenga y puede situarse un poco más retrasado para que la nueva incorporación haga de delantero centro.

El enigma en este dibujo sería el cuarto centrocampista, aunque tiene pinta de que es Isco el que más posibilidades tiene de situarse en esa posición.

Con un 4-3-3, sin embargo, las opciones de jugar de Jovic disminuyen y podría tener más posibilidades Vinicius, con el que no se contaba en el equipo titular porque da la impresión de que Zidane le ve como un futbolista con mucho talento, pero aún por pulir. En un lado podría estar él y en el otro, desde Lucas Vázquez a Bale o incluso Brahim, aunque éste último llega un poco justo después de incorporarse esta semana a los entrenamientos tras recuperarse de una lesión de pretemporada.