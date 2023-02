Ibai Llanos se harta como nunca de Piqué en directo

Gerard Piqué va siempre con la misma actitud en la vida. La llevaba en el Barcelona cuando era futbolista, la ha mantenido cuando ha estado en el ojo del huracán con la ruptura y canción de Shakira y no va a cambiar cuando se reúne con todos los chicos que forman la Kings League que ha creado junto a Ibai Llanos. Le gusta vacilar, pero muchas veces no encuentra el límite y pasa una barrera en la que el vacile se transforma en falta de respeto con la persona con quien lo hace. Se ha visto frente a un periodista que le perseguía en la calle cuando caminaba junto a Clara Chía y se ha vuelto a ver en la reunión de presidentes de la Kings League, cuando hasta Ibai Llanos, harto de la actitud de su amigo y compañero de negocios, le ha pedido que pare, que no siga por ese camino,

Ha sucedido cuando uno de los miembros de la competición, Adri Contreras, que ya ha sufrido las bromas sin mucha gracia de Gerard Piqué ha insistido en una de las modificaciones de las reglas que intentan marcar la diferencia y el espectáculo de la competición.

Hablaba de los penaltis y amarillas cuando Gerard Piqué, en un tono de sobrado, le ha dicho: “Venga, buena suerte Adri”, entre las risas de algunos compañeros y la evidente incomodidad de Ibai Llanos, que ha saltado-

Las duras palabras de Ibai Llanos a Gerard Piqué

-“Gerard, escúchame, basta ya de faltar al respeto a Adri Contreras”, le dice, mientras Piqué lo niega.

Ibai continúa: “Basta de ya de faltarle al respeto, te lo digo de verdad”.

Piqué responde: “Llevamos tres horas con este tema, lo ha votado la audiencia y lo vamos a cambiar ahora”, dice el ex futbolistas.

Pero Ibai Llanos no se echa atrás: “Si haces una falta de respeto más a Adri Contreras, yo el domingo no voy a jugar, una falta más y no me presento. Me la pela, la derrota o el árbitro”, ha dicho

Luego Piqué ha asegurado que Adri Contreras es un nombre mío desde el primer día".

"Fue Gerard Piqué quien propuso el nombre de Adri Contreras", ha confirmado Ibai.

Sin ninguna duda, el mandamás de la competicion es Gerard Piqué, que es el impulsor, la cara más conocida y quien arrastra al resto a un torneo que está teniendo relevancia en las redes sociales y que están intentando que supere esa barrera para darse más a conocer. Es una especie de fútbol indoor, con una serie de normas que intentan darle más vivacidad y después, con sus tertulias, como el fútbol de toda la vida, pero ahora con streamers y Gerard Pique ideando y gastando bromas, sin que nadie le parase los pies. Hasta que ha llegado Ibai Llanos.