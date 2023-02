Los padres de Gerard Piqué no soportan más vivir al lado de Shakira

Shakira ha resurgido de sus cenizas gracias a su música tras su ruptura con Piqué. Eso es una realidad. Sus canciones la han empoderado y ha pasado de estar triste a eufórica por todo el apoyo recibido por la opinión pública y sus fans. Desde que publicó la sesión de Bizarrap, la vida de la colombiana ha dado un giro de 180 grados y la de los padres de Gerard Piqué también.

Ahora que gracias a su canción todo el mundo sabe que son sus vecinos, Montserrat Bernabéu y Joan Piqué están viviendo una situación límite por las fiestas que organiza Shakira. Los progenitores, que han estado viviendo siempre al margen de la fama de su hijo y de su relación con Shakira, están ahora en el ojo del huracán mediático y están muy cansados de no poder descansar y de la actitud que ha tomado la artista respecto a ellos tras la ruptura con su hijo.

Shakira FOTO: YOUTUBE- DALE AL PLAY RECORDS YOUTUBE- DALE AL PLAY RECORDS

Más allá de la bruja del balcón que puso Shakira en dirección a la casa de sus exsuegros, lleva celebrando fiestas desde que salió la canción de Bizarrap y pone la música a todo volumen, no dejando descansar no solo a ellos, sino a todo el vecindario. Además, multitud de fans peregrinan a la casa de la artista para cantar sus hits y ella suele animarse a los que se agolpan diariamente en las puertas de su hogar para mostrarle apoyo.

Y claro, los padres de Piqué, que viven en la vivienda de al lado, no pueden soportar ya tanto ruido y están hartos del ruido de la artista. Hasta tal punto, que incluso se han planteado mudarse lejos de sus nietos porque no pueden más. Así lo ha desvelado el periodista Marc Leirado en ‘Socialité'. Pero esta idea la han borrado de su mente y han preferido optar por aguantar unos meses más al lado de su ex nuera hasta que se mude, definitivamente, a Miami en los próximos meses. Aún así, se espera que estos días Shakira no celebre muchas fiestas ya que mañana operan a su padre y su estado de salud está delicado. ¿Se habrá pasado, por fin, la euforia de la colombiana tras su éxito con Bizarrap y dejará descansar a los padres de Piqué?