Iceta, sobre la selección femenina de fútbol: "El inicio del camino ya ha comenzado con paso firme"

El actual ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, valoró lo acontecido en la noche de ayer. "Tras una noche larga y que acabó de madrugada, podemos anunciar que el inicio del camino hasta la solución ya ha comenzado con paso firme. Quiero agradecer a la Federación, a las jugadoras y al CSD por el papel que ha jugado… no me atrevo a decir un final feliz, pero sí un inicio feliz que acabe en lo que todos queremos que es una federación de fútbol renovada y unas jugadoras que se sientan motivadas, cómodas y felices para actuar y para ganar. Quería anunciar este inicio de un camino que no será fácil porque ya sabéis que la Federación se encuentra en un camino de transición, nos han pedido adelantar la celebración de la próxima asamblea, probablemente sea en el primer trimestre del año que viene y esperemos que eso sea ya el punto definitivo de la renovación de la Federación y de un camino que nos ha dado muchas alegrías, pero que queremos garantizar que nos las siga dando en un futuro", afirmó.

Iceta ya avisó durante el día de ayer que el Gobierno iba a mediar. "El CSD se va implicar personalmente en la búsqueda de una solución. La RFEF no tiene derecho a privar a España de la selección femenina y más después de haber ganado un Mundial. Llamamos a la RFEF a corregir todas las deficiencias de esta convocatoria anómala y a cambiar las estructuras federativas para que la Federación sea un espacio de seguridad, de competitividad y de profesionalidad a la que las jugadoras y el conjunto de los españoles tengan derecho", aseguró.

Todas las partes está en la misma línea, tal y como también dijo Amanda Gutiérrez, presidenta del sindicato FUTPRO. "Se considera un acercamiento de posturas. Es el inicio de un largo camino que nos queda por delante. Ellas, una vez más, se han demostrado coherentes y han decidido la gran mayoría tomar la decisión de quedarse por el bien de este acuerdo", zanjó.