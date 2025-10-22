Ilia Topuria confirma que su paso al boxeo será una realidad: "Tengo el objetivo de ponerme a prueba"

Ilia Topuria es uno de los mejores artistas marciales del mundo. El hispano-georgiano ya es doble campeón de la UFC, y por su cabeza pasa la posibilidad de coronarse como triple campeón de la compañía. Se trata de un objetivo a corto plazo que podría ser una realidad si todos los condicionantes se cumplen.

Sin embargo, otro de los sueños de 'El Matador' pasa por cambiar de disciplina. En numerosas ocasiones, Ilia Topuria ha afirmado que quiere enfrentar a los mejores dentro del boxeo con el objetivo de probarse en un deporte completamente diferente.

Lo cierto es que su golpeo es anómalo dentro de las MMA, siendo uno de los mejores 'strikers' de la compañía. Su poder de finalización es muy alto y su golpeo es muy limpio, lo que invita a pensar que podría tener éxito en este nuevo deporte.

Y ante estas capacidades, Ilia ha vuelto a reiterar su deseo.

Ilia Topuria insiste en su debut dentro del boxeo

El hispano-georgiano ha insistido en varias ocasiones con que su aparición en el boxeo será una realidad. La última se ha producido recientemente durante su visita a Georgia, donde ha disfrutado varios días de la ciudad y sus ciudadanos.

En una rueda de prensa, el campeón del peso ligero de la UFC ha confirmado que cambiará las MMA por el boxeo tarde o temprano, sin especificar una fecha exacta: "Tengo el objetivo de ir al boxeo y ponerme a prueba en esta disciplina. Estoy seguro de que esto sucederá. Todavía no tengo una fecha exacta, pero sucederá", declaraba.

El reto de Topuria a Terence Crawford

A partir de esta convicción de Ilia Topuria, hay que recordar que el propio hispano-georgiano retó al campeón Terence Crawford a un duelo boxístico. Una invitación que señala su confianza en cuanto a nivel de boxeo, queriendo pelear contra uno de los mejores púgiles de la historia.

Todo comenzó con un mensaje publicado en X, donde el campeón de la UFC escribía: "No hablaré de lo que pasaría entre Crawford y yo en un octágono, hablaré de lo que pasaría en un ring. ¡Lo pongo a dormir en el primer contacto!".

Tras este mensaje, Crawford se encargaba de responder a Topuria: "Este tipo está borracho. Muchos peleadores de MMA beben mucho. Debe haber tomado algo de alcohol ese día", comentaba.

Sin embargo, no quedó ahí la cosa. Crawford, que enfrentaba a Canelo Álvarez, salió al ring con la canción de 'El Mariachi', algo que fue considerado como una provocación por parte de Topuria, que usa la misma canción para salir al octágono.

Por ello, Topuria no dudó en responder: "Primero me llama borracho… luego sale con mi canción. Crawford, cuando quieras, te enseñaré a bailar ese mariachi en el ring. Y Canelo, te guardo una ronda después de él", confirmaba.

Topuria necesita la aprobación de la UFC

No es la primera vez que la UFC se encuentra con la ambición de un peleador por debutar en boxeo. Ya ocurrió con Conor McGregor, el cual se enfrento a Floyd Mayweather en un duelo que pasó a la historia de los deportes de contacto.

Sin embargo, para que esto suceda es necesario contar con el apoyo de la compañía de artes marciales mixtas. Al tener contrato vigente, con peleas por realizar, Ilia Topuria debe sentarse con el mandamás de la UFC para lograr el permiso para participar en una velada de boxeo.

Recientemente, Dana White, presidente de la UFC, había mostrado su negativa a estas intenciones, algo que podía frustrar el deseo del campeón: "Espero realmente que eso no pase". A pesar de ello, el hispano-georgiano mantiene la esperanza de poder charlar con él y convencerle.

"Es algo que quiero hacer y no creo que Dana me diga que no quiere ayudarme a lograr mi sueño. Contaré con su apoyo, no me cabe duda. Cuesta convencerlo, pero estoy seguro de que saldrá bien", declaraba Topuria en la rueda de prensa posterior a WOW 22.

Por el momento, parece que las miradas de Ilia Topuria se mantienen en la UFC. El luchador defenderá el cinturón del peso ligero próximamente e intentará coronarse como triple campeón de la compañía. No obstante, la insistencia del hispano-georgiano en su 'traspaso' al boxeo parece indicar que, tarde o temprano, el cambio ocurrirá, emulando en cierta manera la carrera de otros luchadores.