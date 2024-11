Imane Khleif, tras ser acusada de ser un hombre, dispara ahora contra los políticos: "Hay presidentes..."

La guerra continúa. La boxeadora Imane Khleif, oro en los Juegos Olímpicos de París, sigue desde hace unos días en el centro de la polémica tras filtrarse un informe médico que confirma su masculinidad. Publicado por el periodista Djaffar Ait Aoudia, el documento asegura que Khelif tiene un cariotipo XY, típicamente masculino, y niveles de testosterona elevados, concluyendo que padece una deficiencia de alfa 5 reductasa.

El polémico informe médico de Khelif sentencia que una exploración pélvica no mostró la presencia de útero, pero sí evidenció gónadas (testículos) en los canales inguinales, una vagina ciega y un micropene en forma de clítoris. Por todas estas evidencias, la investigación sugiere que la argelina, aunque viva “plenamente como mujer”, debería someterse a una transición sexual con “corrección quirúrgica” y una “terapia hormonal” para reducir sus niveles de testosterona.

La Púgil ya ha anunciado demandas y ha vuelto a dar su versión en el programa Lo Stato delle Cose de Massimo Giletti en la televisión italiana. Allí se refirió al informe, habló sobre todas las críticas que ha recibido desde que entró en escena en los Juegos Olímpicos de París 2024 y atacó a los políticos.

"Nos reuniremos con el periodista francés en el tribunal", dijo la atleta argelina en referencia a Djaffar Ait Aoudia que insiste en la veracidad de todo lo publicado. “ Mis abogados me lo notificaron e inmediatamente tomamos las medidas legales necesarias. Todo mi equipo de abogados está trabajando en esto. Y luego nos veremos en el tribunal. Y claramente no podemos agregar más detalles porque la demanda aún está en curso. Sin embargo me gustaría decir una frase “el éxito tiene sus enemigos, toda persona que tiene éxito se encontrará con enemigos”, avisó.

"Fue una farsa"

Khelif también se refirió a la polémica suscitada tras el abandono de su rival Angela Carini y cuestionó a "quienes ejercieron presión" sobre su colega. "No estoy enojada con Ángela, es mi hermana, compartimos la misma pasión por el boxeo. Estoy enojada con quienes la presionaron para que tuviera una reacción que no creía merecer", afirmó Khelif en la RAI, según recoge la agencia ANSA.

"Como todos los boxeadores, quería un combate normal, pero en cambio fue una farsa. No me enfado con ella sino quienes la presionaron para que se comportara de esa manera. No creo que ella actuase así por su propia voluntad. Estoy absolutamente segura de que la presión a la que fue sometida la llevó a comportarse así", insistió Khelif.

Un dardo a los políticos

La púgil tampoco se cortó a la hora de responder a líderes como Donal Trump, Giorgia Meloni y todos los que han emprendido "una guerra contra mí". Quince días después de que Trump citara a Khelif en un vídeo de campaña previo a las elecciones, la argelina atacó al presidente electo de Estados Unidos y a la primera ministra italiana por sus comentarios.

Trump se ha referido continuamente a Khelif como un hombre durante sus recientes entrevistas, mientras que la líder italiana, Giorgia Meloni, inmediatamente salió en apoyo de la boxeadora italiana Angela Carini después de que su pelea olímpica con Khelif terminara en 46 segundos .

“He visto que hay muchos políticos y presidentes que hablan sin fuente y es algo extraño, porque hacen declaraciones sin base, sin realidad”, sentenció durante la entrevista en el citado programa de la televisión italiana.