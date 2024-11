Imane Khelif, la boxeadora acusada de ser un hombre, lanza otra bomba: "¡Fue todo una farsa!"

La boxeadora Imane Khleif, oro en los Juegos Olímpicos de París, sigue desde hace unos días en el centro de la polémica tras filtrarse un informe médico que confirma su masculinidad. Publicado por el periodista Djaffar Ait Aoudia, el documento asegura que Khelif tiene un cariotipo XY, típicamente masculino, y niveles de testosterona elevados, concluyendo que padece una deficiencia de alfa 5 reductasa.

El polémico informe médico de Khelif sentencia que una exploración pélvica no mostró la presencia de útero, pero sí evidenció gónadas (testículos) en los canales inguinales, una vagina ciega y un micropene en forma de clítoris. Por todas estas evidencias, la investigación sugiere que la argelina, aunque viva “plenamente como mujer”, debería someterse a una transición sexual con “corrección quirúrgica” y una “terapia hormonal” para reducir sus niveles de testosterona.

Tras su publicación, la campeona olímpica anunció su decisión de emprender acciones legales contra Le Correspondant por la filtración de un historial médico “no verificado” sobre su género, según confirmó el Comité Olímpico Internacional.

"Fue una farsa"

Pero mientras se resuelve su demanda la púgil argelina ha vuelto a colocarse en el ojo del huracán con una controvertida afirmación: "Mi combate con Carini en París fue una farsa". Una declaración con la que la argelina trata de contrarrestar el demoledor informe sobre su masculinidad.

Cabe recordar que esa pelea Fue sin duda la mayor polémica de los Juegos de parís y sus consecuencias fueron dramáticas. La boxeadora olímpica Imane Khelif obtuvo una victoria contra su oponente Angela Carini, quien abandonó entre lágrimas después de 47 segundos. Un abandono que provocó un sonoro escándalo en París. Tras el duro golpe, la italiana decidió tirar la toalla y anunció su adiós al boxeo.

"No podía seguir. Me dolía mucho la nariz y dije: 'Paren'. Era mejor no seguir", relató después la italiana. "Podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también. Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor", aseguró Carini sobre la potencia de los golpes recibidos nada más terminar el combate.

Pero los dos brutales derechazos de la argelina no solo dejaron heridas en su cuerpo sino que acabaron con sus ganas de seguir peleando. Rota, aunque orgullosa de sí misma, anunció un abandono que va más allá de los Juegos. "Digo adiós al boxeo", afirmaba la italiana en una entrevista con el diario italiano La Stampa en la que analizó los motivos por los cuales decidió abandonar la pelea y despedirse del deporte.

"Ya no tenía ganas de pelear después de menos de un minuto. Recibí un golpe en la nariz y perdí el equilibrio, no respiraba así que dije basta", explicó Carini y expresó que su dolor al finalizar el combate fue debido a la frustración y dolor físico.

La sospecha de las presiones

Ahora, la argelina ha decidido contratacar asegurando que la italiana fue presionada y su pelea fue más un teatro que un combate. La boxeadora argelina Imane Khelif, que ganó la medalla de oro en la categoría hasta 66 kilogramos en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuestionó a "quienes ejercieron presión" sobre su colega italiana Angela Carini, quien abandonó el combate entre ambas en la primera ronda de la cita en la capital francesa cuando sólo habían pasado 47 segundos.

"No estoy enojada con Ángela, es mi hermana, compartimos la misma pasión por el boxeo. Estoy enojada con quienes la presionaron para que tuviera una reacción que no creía merecer", afirmó Khelif en la RAI, según recoge la agencia ANSA.

"Como todos los boxeadores, quería un combate normal, pero en cambio fue una farsa. No me enfado con ella sino quienes la presionaron para que se comportara de esa manera. No creo que ella actuase así por su propia voluntad. Estoy absolutamente segura de que la presión a la que fue sometida la llevó a comportarse así", insistió Khelif.

La púgil argelina también fue consultada sobre su eliminación en el Mundial 2023 por parte de la IBA y respondió que "nunca" vio los controles de género referidos por la entidad presidida por el ruso Umar Kremlev.

"Ni siquiera los vi cuando me excluyeron. Me trajeron un papel y me pidieron que lo firmara, decía que no competiría. Fue una situación surrealista, estaba en la final y no tuve la oportunidad de competir. Me quedé en shock. Pero luego, como federación argelina, nos opusimos y apelamos, y vimos que la IBA ya no tiene ninguna credibilidad", completó Khelif.