La impresionante salida de Fernando Alonso en el GP de China de F1

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), salió en tercera posición en el Gran Premio de China de F1, que se está disputando ahora, y aunque avisó de que viviría "una carrera a la defensiva" y que "tarde o temprano" le adelantarán, ha salido a por todas contra los poderosos Red Bull. Ha sido un comienzo impresionante, irrepetible, muy Fernando Alonso.

Y eso que no tenía esperanzas. "Clasificamos muy bien y luego en carrera no tenemos el ritmo de los de delante. Lo vimos esta mañana, que teníamos ahí un tapón, un tren de coches detrás de nosotros, y ahora volvemos a clasificarnos delante de ellos, así que supongo que otra vez mañana será una carrera a la defensiva donde tarde o temprano nos adelantarán, pero no vamos a pedir perdón por clasificar bien", decía el día antes.

Pero después ha hecho magia, la magia de un genio, que no pide permiso, que va a por todas sin dudar y que no tiene miedo. Ha ido por fuera, valiente, quizá improvisando, superando a Checo y poniéndoselo muy difícil a Verstappen.

El sábado el asturiano habló de que las simulaciones le daban séptimo y octavo. "El simulador es un poco la teoría, y luego este es un deporte tremendamente dinámico, donde va cambiando cada segundo el viento, cambia dos grados la temperatura de la pista, cambia la preparación de los neumáticos en la vuelta de salida...", enumeró el bicampeón del mundo.

"Hay tantas variantes que el simulador no puede calcular que hay que estar siempre atento a lo que se puede hacer. Estoy contento con hoy. Mañana en la carrera va a ser otra historia, pero voy a pensar mañana en ella. Voy a disfrutar del trabajo de hoy", finalizó.

Antes, en declaraciones justo después de la sesión de calificación, Alonso explicó sus sensaciones. "En el primer sector he perdido un poco el coche, he perdido dos décimas, pero no me he rendido. El coche ha mejorado desde esta mañana y veremos si eso en carrera se traduce en puntos. No estamos en la posición que queremos, pero seguimos empujando", apuntó.