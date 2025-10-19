Increíble pero cierto: amenazas de muerte a una estrella del surf...¡Por su orina!

La surfista Ellie-Jean Coffey se ha visto inmersa en una surrealista situación que el ha llevado a sufrir un acoso brutal en redes con amenazas de muerte incluida. La mujer australiana recibió serias amenazas de un país que nunca ha visitado después de publicar un desafortunado vídeo.

Coffey subió un video en redes sociales donde aparecía orinando en un lago desde el costado de un bote, mientras cocodrilos acechaban cerca. Subtituló el video: "Cada vez que tengo que hacerlo... ¡¡¡APARECEN COCODRILOS!!!"

El vídeo rápidamente se volvió viral y fue un bombazo, especialmente en India. Una cuenta de Instagram, ahora eliminada, compartió el vídeo con un nuevo título. De repente, decía: "¡Turista estadounidense defeca desde un barco en el lago Udaipur!".

Y aquí es donde empezaron los problemas. El lago se considera sagrado en la India, y comportamientos como el de Coffey se consideran profanadores. La australiana recibió repentinamente una avalancha de mensajes, incluyendo amenazas de muerte y peticiones de deportación.

"De repente empecé a recibir comentarios de gente que me preguntaba si estaba en la India, pero no tenía ni idea de qué estaba pasando, así que simplemente los ignoré", declaró a los medios australianos. "Algunos incluso ponían precio a mi cabeza o exigían que me deportaran de la India, aunque nunca había estado allí".

Coffey explicó que el video se grabó durante un largo viaje en barco por Australia. Un amigo lo grabó y pensó que era una diversión inofensiva. Sin embargo, la ira contra ella se volvió incontrolable saliendo incluso en los informativos en India.

Coffey es una surfista muy conocida y estrella de las redes sociales en su país natal. Debido a sus glamurosas apariciones con su hermana Holly-Daze (27), también surfista, ambas fueron apodadas las "Kardashian del Surf". Pero en India, eran desconocidas... hasta ahora.

A medida que crecía la confusión, Coffey recurrió nuevamente a las redes sociales y publicó un segundo video de ella haciendo sus necesidades sobre la barandilla del bote, esta vez subtitulándolo: "Déjenme dejar las cosas claras: soy australiana. Este es el interior de Australia. NO FUE EN LA INDIA".

Finalmente, Coffey quiso aclarar algo más: «Normalmente bajamos a tierra o usamos un cubo si es necesario. Tenía que ir al baño. Y, debo recalcar, fue la primera vez».

Y tras el calvario vivido, probablemente también la última...