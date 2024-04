La inesperada respuesta de Rubiales a si ha estado con prostitutas

Luis Rubiales se ha explicado en la entrevista que le ha hecho Ana Pastor en El Objetivo de LaSexta. El ex presidente de la Federación Española la grabó antes de viajar a España y ha contestado a todo: "Tengo cuentas en República Dominicana desde hace cuatro meses. No tengo ninguna otra cuenta fuera de España. Siempre he cotizado en España. Que nadie piense que tengo dos, tres o cinco millones. Hay gente que gana mucho más y nadie se asomgra. Tenía unos ahorros producto de toda la vida. Nunca he pegado una mordida", ha dicho. Se ha defendido de todo. "¿El presidente de la RFEF tiene que vivir en una burbuja fuera de la sociedad? Si alguien te dice que aquí hay unos pisos para invertir, ¿no se puede hacer? Sacaron fotos mías de hace un mes en la playa para pitorrearse cuando salió la citación de la juez. Yo no he recibido ninguna comunicación. Les dije a mis abogados que íbamos en cuanto se pudiera, pero tengo las cuentas bloqueadas y ha sido difícil cambiar el billete de avión", ha explicado sobre su regreso.

Asegura que no tiene dinero: "En ningún caso Nene me ha dado dinero de sus empresas. No tengo la posibilidad de pagar una cocacola porque tengo todas las cuentas intervenidas desde hace un día las de aquí y las de España hace cinco días. Todo sin haberse demostrado aún nada".

Pero sin duda, la respuesta más curiosa es cuando le han preguntado por la famosa fiesta de Salobreña. "Le voy a decir una cosa muy clara. Si hay suero de la verdad, que me lo metan y me pregunten si he estado alguna vez con una prostituta, voy a decir que no".

Por supuesto ha contestado sobre Jenni Hermoso: "En el caso de Hermoso no hay delito. Yo le pregunto si puedo darle un pico y me dice que sí. Luego cambió su versión. Los medios quieren cercenar la libertad de pensamiento. He pedido a muchos medios hacer una entrevista y me han dicho que mi opinión no interesa". Y ha añadido: "Pedí perdón el primer día 200 veces, porque estéticamente no fue correcto. A Vilda también le quise dar un beso y me apartó la cara. Cuando ganamos la Nations League abracé a todos los jugadores. A Jordi Alba le di besos por todas partes. Hermoso me pedía muchas cosas. Nos conocemos de muchos años y teníamos una relación de futbolista a futbolista.