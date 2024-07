Jon Rahm llega a la jornada final con +2 en el Abierto Británico

El español Jon Rahm afrontará este domingo la cuarta y última ronda de la 152 edición del Abierto Británico de golf con un acumulado de 2 sobre par tras firmar este sábado un 72 (+1) en el club escocés Royal Troon, en una jornada marcada por la lluvia.

El golfista vizcaíno, campeón del US Open de 2021 y del Masters de 2023, firmó este sábado un solo birdie, en el hoyo 3, por dos bogeys, al 2 y al 12 para un 72 que, unido al 73 (+2) del jueves y el 70 (-1) del viernes, le hacer estar con un total de 215 (+2).

Para Rahm el Royal Troon "es un campo muy complicado, sobre todo en los segundos nueve hoyos". "Lo que hay que hacer es lo que ha hecho la mayoría (de jugadores), que es aprovechar esos primeros siete y ocho hoyos o hasta nueve", dijo al acabar su ronda.

"Hasta el hoyo 10 no me he dado muchas oportunidades de birdie, quitando la del 3, y es lo que me ha faltado. Luego intentas sobrevivir en los últimos ocho hoyos", expresó.

A juicio del vizcaíno, "tal y como estaba el día, acabar bajo par o al par o incluso con +1 indica que no ha sido un mal día". "Acabé parecido a ayer y estoy más cerca de los líderes. Ayer acabé a ocho y ahora mismo estoy a siete; más cerca", comentó.

"Salvo un par de ellos, no he metido putts de más de 3,5 metros y es difícil ganar un torneo de esa manera. Ha sido un poco frustrante porque no lo estoy haciendo mal. A ver si mañana entran", dijo.

A la pregunta de si se ve aún con opciones de ganar el Open, Rahm dijo: " Sí, claro. A ver cómo terminan (los que están por delante). Hay que hacer nueve hoyos con -4 o -5... ¿Quién sabe? Más de seis golpes nunca se han recuperado. Hace falta jugar muy bien y tener un poco de suerte. Pero en este campo no es fácil".

Además, el cacereño Jorge Campillo llega a la jornada de cierre con +8 tras completar este sábado con un 73 (+2). El amateur madrileño Luis Masaveu llega al domingo con +13 tras hacer 78 (+7) el tercer día.