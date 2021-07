Becas Podium, el impulso del deporte español

Deportes

Era el año 2014 y la crisis económica que había comenzado en 2008 todavía coleaba en España, una potencia deportiva con figuras internacionales como Rafa Nadal, Pau Gasol, Carolina Marín, Gómez Noya y un largo etcétera, a las que todavía les quedaba (y les queda) mucho que dar, pero la preocupación era otra: el futuro. En esas circunstancias complicadas, ¿se perdería por el camino el talento que hay en nuestro país? El problema era que quizá los recursos se centraran en las certezas, en los que ya habían llegado arriba, dejando de lado a los que vienen por detrás y que todavía tenían que dar el salto. La rueda podía dejar de girar.

El Programa Podium, una gran ayuda para el deporte español

Y con esas, la periodista de TVE María Escario y Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, fueron a hacerle una propuesta a José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica. Así nació el proyecto Becas Podium, una iniciativa liderada por la empresa de telecomunicaciones para ayudar a todos esos deportistas que todavía tenían que desarrollarse a que pudieran hacerlo. Para que tuvieran facilidades y poder invertir esos 1.400 euros brutos mensuales en material para tener entrenamientos de más calidad o en poder salir a disputar torneos internacionales, algo que a veces hacían poniendo dinero de sus propios bolsillos. La propuesta fue creciendo y si primero eran 80 chicos y chicas de deportes olímpicos de verano, en poco tiempo la nómina se amplió hasta los 88 para incluir los Juegos Olímpicos de invierno. También se modernizó, incluyendo especialidades como el skate, la escalada o el surf, que van a debutar este verano en el programa olímpico en Tokio. «Yo estoy seguro de que de este programa van a salir deportistas de élite mundial y lo que me gusta de este programa es que lo estás viendo pasar, que los estás viendo hacerse y eso te enseña mucho», afirma Álvarez-Pallete.

El campeón olímpico Marcus Cooper, Jon Rahm...

Los resultados no tardaron demasiado en llegar, por encima incluso de lo esperado, ya que un año después de su creación once de los miembros de la «Familia Podium» dieron el salto, gracias a sus resultados, a las becas ADO, las que se crearon en España para Barcelona 92, el momento en el que el deporte nacional empezó a crecer de verdad. Y en 2016 en Río, 22 de estos jóvenes lograron la clasificación para los Juegos Olímpicos que se disputaron en Brasil. Uno de ellos fue Marcus Cooper Walz, el palista que sorprendió al mundo con su oro en K1 1.000 con una remontada espectacular, haciendo que su piragua volara en la segunda parte de la prueba. Cooper Walz, que en la actualidad es embajador de Becas Podium, quiere repetir medalla en Japón, esta vez con compañía en el K4 500. Otro de los nombres que pasó por Podium seguro que ahora le suena a mucha gente: es uno de los deportistas españoles de moda, Jon Rahm, número uno del mundo de golf y reciente campeón del US Open, su primer «major» de los muchos que seguramente vendrán.

Lo que comenzó como algo puntual por una situación concreta va camino de convertirse en estructural, porque el compromiso se ha renovado. De los 80 becados en la actualidad (son 27 deportes de verano y 4 de invierno), 17 estarán en los Juegos Olímpicos de Tokio y alguno que no lo consiguió en Río lo ha logrado ahora, como por ejemplo el marchador Diego García Carrera, uno de los que empezó con Podium, se quedó a las puertas olímpicas en 2016 por culpa de una lesión, pero después ha sido subcampeón de Europa de 20 kilómetros. Ahora llega a Japón en el «top 10» del ránking mundial. No sólo va a cumplir su sueño, es que además lo va a hacer con opciones de lograr algo grande. Allí estará también, por ejemplo, la tenista Paula Badosa, un prodigio desde muy pequeña que pasó una crisis y que en este 2021 se ha instalado en la élite. A sus 23 años, es miembro actual de la «Familia Podium». También María Vicente, la sensación del atletismo español con 20 años, podrá mostrar que tiene un don para el heptatlón; o Dani León inaugurará el skate olímpico; o Adriana Cerezo, que no es ni mayor de edad, tiene 17 primaveras, buscará una nueva hazaña tras haberse proclamado campeona de Europa de taekwondo.

En total, 67 de los jóvenes deportistas que han pasado por Podium han dado el salto a ADO, y 57, 21 mujeres y 36 hombres, han conseguido clasificarse para alguno de los últimos dos Juegos, o para los dos. Desde 2014, las medallas en competiciones internacionales conquistadas por deportistas que han obtenido esta beca llega a 500. El deporte español sí tiene futuro y en unos días en la capital de Japón se podrá ver que gran parte de ese futuro ya es presente. La rueda sigue girando.