El nombre de la deportista taiwanesa Su Po-Ya desata las risas en las redes sociales

Todavía no se ha celebrado la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímicos de Tokio 2020 y ya se ha vivido uno de los momentos más curiosos. No tiene nada que ver con el espíritu deportivo ni con la propia competición, pero en España no para de hablarse del tema. Y no, no se trata del empate de la selección española frente a Egipto en su debut, sino del nombre de una deportista de la delegación de China Taipéi.

La Real Federación Española de Taekwondo ha compartido en redes el sorteo de la categoría femenina -49 kg, en la que participa la deportista Adriana Cerezo, medalla de oro en el Campeonato Europeo de Taekwondo de este año. Sin embargo, el emparejamiento de la madrileña con la serbia Tijana Bogdanović ha quedado en segundo plano cuando los usuarios de Twitter se han percatado del curioso nombre de una de las participantes.

Sorteo de Adriana Cerezo pic.twitter.com/ykB7dYh6Vn — R.F.E.T. Taekwondo (@TAEKWONDORFET) July 22, 2021

Su Po-Ya, la taiwanesa de 17 años que participa en la misma categoría que Adriana Cerezo, se ha convertido en trending topic porque su nombre recuerda cierta parte del cuerpo. España es así.

Parece que el nombre, por sí solo, no necesita de ningún acompañamiento para desatar las risas, pero los usuaros de Twitter se han encargado de retorcer la situación para seguir con la broma. Han especulado sobre los comentarios que se harían en España si la deportista pasa de ronda. En su país seguro que se sentirían muy orgullosos, pero aquí le diríamos “ole Su Po-Ya”. Seguro que muchos desean una narración de un combate de la taiwanesa.