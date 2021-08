La selección de fútbol, repudiada por el resto de atletas olímpicos de Brasil

Deportes

El triunfo de Brasil en la final del torneo de fútbol de los Juegos de Tokio 2020 contra España ha provocado una dura polémica en el país sudamericano debido al comportamiento de los futbolistas brasileños en la entrega de medallas. El Comité Olímpico de Brasil (COB) emitió un duro comunicado contra la selección de fútbol y a estas críticas se sumó el nadador Bruno Fratus, medalla de bronce en los 50 libre.

La que ha sido la mejor participación de Brasil en la historia de los Juegos, con 19 medallas (siete de oro, seis de plata y seis de bronce), quedó emborronada por la actitud de los futbolistas. Se les reprocha que subieron al podio para recibir la medalla de oro como campeones olímpicos con la camiseta de la selección de fútbol, en lugar de con la indumentaria oficial del COB que lucieron todos los atletas durante cada una de las entregas de medallas.

“El Comité Olímpico de Brasil repudia la actitud de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y de los jugadores de la selección de fútbol durante la ceremonia de premiación del torneo masculino. Por el momento, las energías del Comité están totalmente enfocadas en mantener el trabajo que resultó en la mejor participación brasileña en la Historia de las Olimpiadas. Por esta razón, solo después de la finalización de los Juegos la COB hará públicas las medidas que se tomarán para preservar los derechos del Movimiento Olímpico, otros atletas y nuestros patrocinadores”, fue el duro comunicado hecho público por el COB para censurar el comportamiento de los futbolistas.

Después de este comunicado llegó la respuesta indignada de Bruno Fratus: “El mensaje era claro: no forman parte del equipo y no les importa. También están completamente desconectados y ajenos a las consecuencias que esto puede crear para innumerables deportistas que no son millonarios como ellos”.