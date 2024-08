El despeje de Alexia Putellas tras su fallo ante Alemania: "Lo pidió la entrenadora..."

La selección española femenina de fútbol no pudo conseguir este viernes la medalla de bronce en el torneo de los Juegos Olímpicos de París después de perder por 1-0 ante Alemania, un adiós sin premio para la campeona del mundo y también un tanto cruel ya que Alexia Putellas tuvo un penalti en el minuto 99 para forzar la prórroga. De la ilusión a las lágrimas, así fue seguramente el recorrido de la primera aventura olímpica de la 'Roja', que llegaba como favorita a un podio al que finalmente no se pudo subir.

Una salida descontrolada de Cata Coll poco después de la hora de partido dio ventaja a las alemanas. La guardameta del Barcelona, que ya fue muy criticada por su fallo ante Brasil, no midió bien en su salida y arrolló a Giulia Gwinn. La jugadora del Bayern Múnich no perdonó y transformó el penalti que ha acabado dando el bronce al combinado dirigido por Horst Hrubesch.

Con el tiempo cumplido, Alexia Putellas, la doble Balón de Oro, no pudo hacer lo propio ante la guardameta Berger. El fallo de la futbolista culé dejaba sin opciones a La Roja que no ha mostrado su mejor nivel en la cita olímpico.

Tras el encuentro, Alexia Putellas analizó la derrota ante las cámaras de RTVE y trató de justificar por qué había tirado el penalti.

"Lo pidió Montse Tomé"

La capitana de la selección femenina olímpica Alexia Putellas reveló este viernes que el grupo siente "mucho dolor" tras perder el bronce ante el equipo alemán, a pesar de tener "la oportunidad de ir a prórroga" con un penalti que ella misma erró, por ello, pese a la trayectoria de las de Montse Tomé en sus primeros Juegos Olímpicos, "es complicado" hablar ahora de sensaciones.

"Muy duro. No se decir. Sentirlo mucho. Hemos intentado traer la medalla pero no lo hemos conseguido. Hemos tenido la oportunidad de ir a la prórroga, se ha parado el penalti. Creía que se iba a tirar havia donde le chuté en la primera champions que jugamos contra ellas y no ha sido así, explicó aún sobre el césped.

La capitana trató de echar balones fuera al explicar por qué había sido ella la encargada de tirar la pena máxima. Putellas relató que ayer entrenaron los penaltis y los había metidos todos y que fue Montse Tomé quien le pidió al principio del encuentro que si había algún lanzamiento desde los once metros lo tirara ella.

También reveló que la supuesta discusión entre ella y Mariona Caldentey por ver quien chutaba fue solo una artimaña "para distraer a la portera".

Sus palabras han provocado un sinfín de críticas en redes sociales donde la acusan de despejar balones e intentar hacer responsable a Montse Tomé de sus fallos.