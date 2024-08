El grave error por el que la mejor velocista de Nigeria se quedó fuera de los 100 metros en los Juegos Olímpicos

La joven velocista nigeriana de 21 años, Favour Ofili, no podrá competir en los 100 metros lisos en los Juegos Olímpicos de París 2024 debido a un error administrativo de la Federación de Atletismo de Nigeria (AFN) y el Comité Olímpico Nacional (NOC), que olvidaron inscribirla. Ofili, clasificada como la número 216 en el ranking mundial y la 22° en la categoría de 100 metros, expresó su frustración en redes sociales, señalando que había trabajado durante cuatro años para tener esta oportunidad:

"Es con gran pesar que acabo de ser informada de que no competiré en los 100 metros en estos Juegos Olímpicos. Me clasifiqué, pero la AFN y el NOC no me inscribieron. He trabajado durante 4 años para ganarme esta oportunidad. ¿Para qué?", dijo indignada Favour Ofili en sus redes sociales.

En el mismo hilo, Ofili también recordó que enfrentó problemas similares en los Juegos Olímpicos de Tokio del año 2021, cuando 14 atletas nigerianos se quedaron fuera de la competición porque, a pesar de haberse clasificado para participar en los Juegos Olímpicos, la Federación de Atletismo de Nigeria y el Comité Olímpico Nacional de Nigeria no destinaron los fondos necesarios para realizar las evaluaciones médicas antidopaje, obligatorias para todos los atletas que desean competir en eventos internacionales.

Una segunda oportunidad en los 200 metros lisos

Las pruebas de atletismo en la categoría de 100 metros lisos comenzarán mañana, viernes 2 de agosto, con las rondas preliminares, y culminarán el sábado 3 de agosto con la final. En total, participarán 1.810 corredores de diferentes países. Pero Nigeria no será una de ellas. El portal nigeriano Pulse Sports destacó que Ofili se había clasificado para los Juegos de París como campeona nacional de 100 metros y era considerada una aspirante a medalla, lo que hace que su exclusión sea aún más decepcionante.

El Comité Olímpico de Nigeria (NOC) se defendió afirmando que Favour Ofili estaba inscrita para competir en las carreras de 100, 200 y 4x100 metros. Esta información fue corroborada por Samuel Onikeku, Director Técnico de la Federación de Atletismo de Nigeria, quien expresó su desconcierto por la omisión del nombre de Ofili en la carrera de 100 metros.

John Owan Enoh, ministro de Desarrollo Deportivo de Nigeria, enfatizó que no aceptará esta negligencia y garantizó que se investigará el error y se castigará a los responsables. También se dirigió a los organizadores de los Juegos Olímpicos, exigiendo que se permita a Favour Ofili competir en todas las carreras para las que estaba calificada y registrada.

La atleta solicitó sanciones para los responsables de esta negligencia, argumentando que la falta de responsabilidad socava la confianza en las organizaciones deportivas. Ofili ya ha adelantado que centrará sus esfuerzos en la prueba de 200 metros, esperando no enfrentar el mismo problema administrativo. En su último post en X, la atleta dijo: “El próximo es el de 200 metros. ESPERO QUE ME INSCRIBAN”.

La competición de los 200 metros femeninos se llevará a cabo desde el domingo 4 de agosto hasta el miércoles, 7 de agosto, día en que se realizará la final. La atleta española que competirá en esta prueba es Jaël-Sakura Bestué, quien contará con el respaldo incondicional de los fanáticos españoles. Sin embargo, seguro que Favour Ofili también recibirá las simpatías de los españoles y de todo el mundo.