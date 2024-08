Ramón Espinar opina sobre lo que pasa con Sara Sorribes y Cristina Bucsa y se le echan encima

Carlos Alcarazpeleará por la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París después de derrotar este viernes en las semifinales al canadiense Felix-Auger Aliassime de forma contundente por un doble 6-1 y sin apenas desgaste.

El jugador murciano sacó a relucir su mejor y más sólida versión en la Philippe-Chatrier. La victoria le dará la oportunidad al de El Palmar de ser el campeón olímpico más joven de la historia y el cuarto finalista en este evento del tenis nacional tras Jordi Arrese (1992), Sergi Bruguera (1996) y Rafa Nadal (2008), el quinto en general ya que Arancha Sánchez-Vicario lo fue en 1996. De todos ellos, sólo el ganador de 22 'Grand Slams' sumó el oro, curiosamente en un año donde, como Alcaraz, conquistó Roland Garros y Wimbledon.

Con más descanso que en partidos anteriores, incluso más comprometidos, con jornadas de dos encuentros por los compromisos del dobles que disputó junto a Nadal, el número tres del mundo se topó con el cara a cara más llevadero de los que ha disputado en la competición. Solo ciertas desconexiones cuando tiene el compromiso aparentemente solucionado complican el desarrollo. Dio esa sensación en los partidos de octavos y cuartos. Pero no en semifinales, donde la distancia que fijó desde el principio fue evidente. Y no perdió la concentración.

Pero Alcaraz no es el único tenista español que lucha por medallas. Sara Sorribes y Cristina Bucsa jugarán la semifinal de dobles femenina contra Mirra Andreeva y Diana Shnaider. Su camino está siendo excepcional. No compiten habitualmente como pareja. De hecho, es un experimento que nació en el WTA 1000 de Madrid y tuvo éxito. Sin pensarlo, ganaron el trofeo. Pero acumulan juntas solo siete partidos como pareja y hasta ahora no conocen la derrota. Sin embargo, apenas tienen el recorrido mediático de Alcaraz o Nadal.

"Te suenan Cristina Bucsa y Sara Sorribes? Juegan a lo mismo que Nadal y Alcaraz y ellas se han metido en semis. Igual no te has enterado, pero van a pillar medalla y son dos campeonas", ha escrito el ex de Podemos Ramón Espinar.