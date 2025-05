Un jugador del Getafe, de bronca contra un aficionado en la calle: "¿Por qué nos insultas?"

El Getafe atraviesa uno de los momentos grises de la temporada. Después de una notable campaña en la que llegó a soñar con los puestos europeos, el equipo azulón se ha desinflado de manera preocupante en este tramo final de LaLiga. La última muestra de esa caída libre se produjo en Mestalla, donde el Valencia no tuvo piedad y se impuso por un contundente 3-0, dejando muy tocado a un Getafe que apenas ofreció resistencia.

El golpe fue duro, pero lo que sucedió después del partido retrató todavía más el clima de tensión que rodea al equipo. A la conclusión del encuentro, en las inmediaciones del estadio, se produjo un enfrentamiento entre Juan Iglesias y un aficionado que había recriminado de malas maneras la actuación del equipo. Las cámaras de algunos móviles captaron el momento en el que Iglesias, visiblemente alterado, se encaró directamente con el aficionado y le preguntó de manera insistente: "¿Por qué insultas, por qué insultas? ¿Por qué insultas, si te he escuchado yo, por qué tienes que insultar?". La escena, lejos de apaciguarse, continuó con el jugador recriminándole: "¿Por qué tienes que insultar, por qué?".

Lejos de calmarse, Iglesias fue aún más directo, haciendo referencia al respeto que debe mantenerse dentro y fuera del terreno de juego, y sobre todo al compromiso que existe entre compañeros en un vestuario: "¿A quién tienes que insultar, a un compañero mío tienes que insultar? No vas a insultar a ningún compañero y si no, no vengas", lanzó con vehemencia, señalando con el dedo al aficionado, que apenas podía reaccionar ante la intensidad de la escena.

"No nos insultes a nosotros", le responden

Mientras tanto, algunas personas que estaban presenciando el momento trataron de intervenir. Una señora, en particular, se dirigió al futbolista para pedirle calma y le dijo: "No nos insultes a nosotros". Sin embargo, Juan Iglesias, aún alterado, no dejó de expresar su indignación ante lo que consideraba una falta grave de respeto, y añadió: "Luego sabes lo que pasa, que estás pidiendo las camisetas en la puerta a todos, así que no insultes, no insultes a un compañero. A un compañero no le vuelvas a insultar y si no, no vengas".

La tensión era tan palpable que algunos miembros del club y compañeros de equipo tuvieron que apartar a Juan Iglesias para evitar que la situación fuera a mayores. Su enfado era genuino, no sólo por la derrota, sino también por la sensación de injusticia que sentía al ver cómo algunos aficionados, en los momentos duros, se volvían en contra de jugadores que, pese a todo, lo estaban dando todo sobre el césped.

Mal final del Getafe

El altercado entre Juan Iglesias y el aficionado refleja el nivel de frustración que ha alcanzado el Getafe en esta recta final de temporada. Lo que en el mes de febrero parecía un sueño posible: alcanzar Europa por segunda vez en su historia reciente ha derivado en un final de curso lleno de decepciones y nerviosismo.

El equipo, dirigido por José Bordalás, sigue contando con un margen de seguridad respecto a la zona de descenso, pero el malestar creciente entre los aficionados demuestra que no basta con salvarse: la exigencia ha crecido, y el listón que el propio Getafe se había puesto tras sus campañas exitosas ahora le pesa como una losa.

Con varias jornadas aún por disputarse, el conjunto azulón está obligado a reencontrarse con su mejor versión si no quiere acabar la temporada con un sabor amargo.