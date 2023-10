El jugador que ha rescatado Ancelotti justo antes del Clásico

Cada vez que le pusieron un micrófono delante después del partido ante el Braga, Rodrygo aprovechó para dar las gracias a Ancelotti. El brasileño no marcaba un gol desde el 12 de agosto, desde el primer partido del Real Madrid en esta Liga, cuando abrió el marcador en San Mamés. Ahí se le acabó la pólvora y no había vuelto a celebrar un gol. Tenía ocasiones de todos los colores, pero unas veces le detenían los porteros y otras él mismo remataba fuera. Empezaba a desesperarse el futbolista brasileño que ni siquiera pudo tirar el penalti que tuvo el Real Madrid a favor frente a Osasuna. Ancelotti, desde la banda, se desgañitaba pidiendo que lo lanzara Rodrygo, porque era una buena oportunidad para quitarse de encima el mal fario, pero nadie lo escuchó y lo ejecutó Joselu, que lo falló.

Había que seguir esperando. Frente al Sevilla,Rodrygo tuvo las mejores ocasiones y convirtió a Neyland en el jugador más destacado de los de Nervión. Ancelotti destacó que había sido uno de los mejores del Real Madrid y que no le importaba que siguiera sin anotar. En Braga no hizo su mejor partido, pero en la primera ocasión que tuvo, con un poco de fortuna, aprovechó el pase de Vinicius al primer palo para por fin celebrar un tanto. Tenía que ser además en la Liga de Campeones, la competición fetiche del brasileño, el lugar en el que su ratio anotador se dispara.

Durante todo este tiempo se había hablado de que su relación con el técnico no era la mejor, después de que hubiera verbalizado en público que no le gustaba jugar en la posición de delantero centro. Ancelotti recordó que sólo había jugado una vez en ese lugar y después de marcar, Rodrygo dejó claro que no tenía nada con su entrenador, al contrario, que había sido una gran ayuda en este tiempo de sequía. «Quiero darle las gracias al míster, que ha confiado en mí todo este tiempo y siempre me ha tranquilizado. Veía que estaba enfadado y triste por no marcar, pero siempre ha estado a mi lado, motivándome y confiando en mí. Estoy muy agradecido por lo que ha hecho. Lo quiero mucho», decía Rodrygo en Braga después de romper su mala racha. Eran doce partidos sin marcar, desde el primero de la temporada en San Mamés, hasta el de Portugal en la tercera jornada de la Champions League.

Y otra vez Carlo Ancelotti siendo clave con su mano izquierda, con esa cercanía con sus futbolistas, a los que da confianza para que rinden a su mejor nivel, especialmente a los jóvenes, como esa transición que está llevando a cabo en el centro del campo.