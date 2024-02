Júlia Álvarez, primera líder de la Liga Nacional de Doma Clásica

En las instalaciones olímpicas del Real Club de Polo de Barcelona casi un centenar de conjuntos comenzaron los días 17 y 18 de febrero la Liga Nacional de Doma Clásica con pruebas de todos los niveles. Para muchos jinetes fue el primer concurso de la temporada, ya que era la cita que abría el calendario nacional junto a un CDN 2** celebrado en Cádiz donde brilló Alejandro Asencio.

La Liga Nacional de Doma Clásica nació con la idea de crear un contexto competitivo adecuado para los mejores caballos jóvenes en España. Está estructurada para caballos de 8, 9 y 10 años. La primera líder es Júlia Álvarez Abad con "Vicenzo BCN" y una nota de 70.760%. Jordi Domingo Coll es segundo con "Lorde CLB" y Joana Vidal Aragonés, tercera con "Karadonna".

Júlia Álvarez, en su penúltima temporada como sub'25 y de la mano de Beatriz Ferrer-Salat y la Beca Beauvalais, hizo un paréntesis en sus concursos internacionales para competir en el primer concurso de la Liga. La próxima semana partirá hacia Bélgica para tomar parte en el CDI de Lier con "Dark Rose".

Jordi Domingo venció en el nivel Gran Premio y en el Especial a lomos de "I Am What I Am C by Mango". Beatriz Ferrer-Salat también hizo doblete con "Río Duero". Estuvo por encima de 73 en la San Jorge y ganó la Inter 1 con una media de 70,686.

En las pruebas de potros hubo varios dobletes como el de Cristina Torrent y su CDE "Dinna Marq". La menorquina ha representado a España en las últimas ediciones de los Campeonatos del Mundo de Caballos Jóvenes y ese es su gran objetivo este curso. Entre los más pequeños, Mar Pena hizo doblete con "Brandour Bcn" en infantiles.

Cristina Torrent Andrea Rodríguez Chacco Marketing

Jurado íntegramente femenino

En Barcelona el jurado, que presidía María José Vignau, fue íntegramente femenino con seis Juezas y una Delegada federativa. En cuanto a comisarios, dos eran mujeres y un único comisario. La Doma Clásica tiene nombre de mujer. "El concurso fue una maravilla. Llovió la noche anterior y las pistas estaban perfectas. Se desarrolló en dos pistas simultáneas, el ambiente fue estupendo y ocho binomios en Gran Premio para arrancar la temporada es muy buena cifra", comentó Vignau.

Jurado del concurso. Andrea Rodríguez

"Todo lo que sea favorecer a la disciplina y que los caballos jóvenes tengan pruebas acorde a su edad, me parece una iniciativa muy acertada", asegura la presidenta. Del siete al nueve de marzo se celebrará el segundo concurso de la Liga Nacional de Doma Clásica en Jerez.