Kings World Cup Nations: "No estás representando a un equipo, estás representando a España"

La nueva competición de la Kings League está a punto de arrancar. Las 16 naciones elegidas para la Kings World Cup Nations se preparan para la primera jornada que se celebrará el 1 de enero. España se encuentra ya en Italia. Será en Milán donde se dispute la primera fase y la final será en Turín. En el Allianz Stadium se decidirá al ganador de la primera edición de este torneo. Dos de los jugadores de España, Gilles Vidal y Diego de la Mata, revelan detalles del Mundial.

El primer partido de España será ante Argentina, un país que ya ha tenido a varios jugadores que han pasado por la Kings League. Sergio, Kun, Agüero es uno de los convocados por su selección. "Estamos convencidos de que vamos a ganar, pero si le preguntas a los argentinos te van a decir lo mismo", comenta Gilles. De la Mata apunta la importancia de este primer encuentro: "Ya sabemos más o menos cómo puede ser el formato y lo importante que es el primer partido de la competición, pero sí es diferente a lo que estamos acostumbrados".

España llega con la etiqueta de favorito, al ser el país donde comenzó la Kings League en 2023, pero Gilles no lo ve como algo malo. "La cosa es que todo el mundo nos da por favoritos y todo el mundo da por hecho que vamos a ganar porque al final somos los que más tiempo llevamos. Nosotros intentamos no escuchar este tipo de comentarios. Incluso si ganamos van a decir que solo faltaría que no hubieran ganado si lleváis desde el primer día. No nos ponemos ningún tipo de presión. Sabemos que van a ser muy difíciles todos los partidos, con la final a un partido único. El formato de la Kings ha demostrado en todos los playoffs que aquí el más tonto te gana como aquel que dice".

España tiene a dos posibles rivales en la segunda ronda a expensas de lo que suceda entre su partido con Argentina y en el resultado del Japón - Italia. La posibilidad de enfrentarse a los anfitriones es algo que gusta a Vidal: "Creo que el estadio estaría más lleno, tendríamos todo el público en contra, que es una cosa que te puede motivar también a la hora de jugar".

Las naciones que Gilles y De la Mata ven como favoritas son tres: España, Brasil y Marruecos. Gilles señala incluso que Marruecos "va a ser la que va a dar la sorpresa sin ningún tipo de duda". Cuentan con Nadir Louah, que fue elegido Corona de Oro y mejor jugador de la Kings League, pero también un equipo que "tiene potencial al igual que Brasil" como dice De la Mata.

Para Diego de la Mata, la responsabilidad está en representar más que a un equipo de la Kings. "En la Kings puedes cambiar de equipo cada tres meses casi de manera obligada. Aquí estás representando a un país y a cientos de compañeros, que les gustaría estar aquí. Al final les está representando a ellos también y yo creo que eso es un punto muy importante", asegura.

La competición será retransmitida en más de 60 países a través de socios en Europa, Asia, África, Oceanía y América, incluyendo CBS Golazo Network en Estados Unidos, ESPN y Disney+ en Suramérica, SKY SPORT en Italia, MBC/SSC en Oriente Medio y Norte de África, y DAZN en Japón y Australia. Además de seguir la liga a través de los canales oficiales en redes sociales (Twitch, YouTube, TikTok y X).