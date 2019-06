Es uno de los futbolistas de moda, el líder de la selección española sub'21 que está disputando el Europeo de Italia y una de las piezas más cotizadas del mercado de invierno. Dani Ceballos es insultantemente joven y con una calidad enorme, dos razones por las que tanto el Real Madrid como Zinedine Zidane no quieren desprenderse del andaluz. La decisión que ha tomado el club y el cuerpo técnico blancos es dejar que Dani tenga minutos esta temporada en otro sitio, pero siempre con una cesión y nunca con un traspaso.

No quieren desprenderse de esta promesa que en los dos años que lleva en Chamartín no ha tenido muchas oportunidades. Sus ganas de agradar y hacerlo bien en los minutos que tenía le han perjudicado y ha costado ver la mejor versión del centrocampista. Zizou no le encuentra un sitio ahora mismo en sus planes, pero quiere tenerlo cerca y por eso no habrá traspaso. Sólo una cesión de un año para que el próximo verano vuelva al Bernabéu, quizá más hecho y con la capacidad para ser importante en el Real Madrid.

En la plantilla actual la competencia es muy alta en el medio y seguramente su papel volvería a ser secundario. Más adelante, con Modric con un año más, quizá sea su momento y pueda volver y ser titular en el Real Madrid.