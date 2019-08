Cada día que pasa puede cambiar la situación, pero la realidad es que cada vez quedan menos días y Neymar sigue donde estaba: en el PSG esperando que el club francés acepte una oferta y le venda. Sin embargo, lo que en principio parecía una locura, un imposible, que el brasileño continúe en París, empieza a ser una opción más que probable. «Le Monde», el prestigioso periódico francés, aseguró el domingo que desde Qatar ya no tienen ninguna gana en deshacerse de Neymar; Tuchel, el entrenador del equipo, quiere contar con el brasileño para su ataque, porque considera que es un jugador desequilibrante y en la entidad empiezan a considerar que sigue siendo aprovechable y más ahora: con Mbappé y Cavani lesionados.

Los dos jugadores tuvieron que abandonar el Parque de los Príncipes en el encuentro del domingo y ayer se sometieron a exámenes: a Mbappé se le hizo una resonancia magnética que determinó que sufre un desgarro muscular en la pierna izquierda y que le mantendrá alejado de los terrenos de juego un mes. Se perderá al menos dos partidos de Liga y dos con la selección, valederos para la clasificación para la Eurocopa de 2020. Además, será duda para el debut del PSG en Liga de Campeones, previsto para el 17 o el 18 de septiembre.En el mejor de los escenarios, estaría de vuelta para el duelo liguero frente al Lyon del 22 de septiembre. En el caso de Cavani, máximo goleador histórico del club, también fue sometido a una resonancia magnética; sufre una lesión muscular que le mantendrá inactivo tres semanas. Se perderá la concentración de la selección uruguaya, aunque todo apunta a que estará listo para el primer duelo continental del club. Neymar se está convirtiendo en una necesidad.El comienzo de Liga puede, además, que haya cambiado el punto de vista del Barcelona en cuanto al fichaje del brasileño. Con Messi y Luis Suárez en la grada, el conjunto de Valverde, liderado por Griezmann, se dio un festín contra el Betis. Una fiesta que, por cierto, Neymar celebró en Instagram.

En el Camp Nou piensan que el PSG va a decir que no a todas sus ofertas y están más pesimistas que hace una semana respecto al fichaje. El último plan pasa por incluir a Dembélé en la operación. El francés ha empezado con mal pie la temporada en el Barcelona, saltándose un control médico cuando estaba lesionado y no termina de adaptarse. Con la cesión de Dembélé, el Barcelona además querría retrasar el pago de unos 170 millones hasta el verano que viene, algo que, en principio, no se acepta de ningún modo en París.Y el Real Madrid sabe que ya ha llegado el momento decisivo si se lleva adelante la operación. Desde la cúpula del club blanco se considera que la plantilla está cerrada y que Bale y James son dos jugadores que al quedarse pueden aportar mucho a este Real Madrid. Pero si el PSG llama y ofrece a Neymar a un precio que en el club blanco se considere aceptable, se podría llevar a cabo la operación. Es lo único que va a hacer que se produzcan movimientos durante esta semana en club blanco.

LaSexta, en «Jugones», aseguró que desde París habían vuelto a preguntar al Real Madrid por un posible traspaso de Vinicius, lo que ayudaría al cambio por Neymar. Pero desde el club blanco han vuelto a negar cualquier salida del joven talento brasileño.La llegada de Neymar sí que podría hacer que hubiese alguna salida más en el Real Madrid. Por ejemplo Keylor Navas, que ya ha dicho que se quiere ir y París es un destino que le apetece mucho y quizá algún futbolista más. James Rodríguez es el que está en el escaparate. El centrocampista colombiano vale 40 millones como mínimo.