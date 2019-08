Neymar aparece en el horizonte de los fichajes del Madrid, que busca la cifra para pagarlo. Cerró el mercado inglés y el Manchester United no dio opción al Real Madrid para fichar a Pogba, la petición de Zidane. El verano es muy largo y todo puede pasar, pero la opción del centrocampista francés de llegar al conjunto blanco está hoy un par de pasos más lejos que ayer. En cambio, la opción de Neymar, que era lejana al principio de verano, entra ahora en la perspectiva del Santiago Bernabéu. Antes no se manejaba esa opción, ahora puede ser una de las bombas del mercado de fichajes.

(Lea también: Los dos futbolistas del Real Madrid para abaratar el fichaje de Neymar)

La posición del Real Madrid durante todo el caso Neymar ha sido siempre la misma: prudencia, paciencia y respeto a todos los movimientos que haga el PSG. La excelente relación entre los dos clubes hace que Florentino Pérez no vaya a dar ningún paso sin consultar con los dueños de la entidad parisina. Esa relación contrasta radicalmente con la que mantienen el Barcelona y el PSG, que no se aguantan. Ésa es una de las razones que ha abierto la puerta al Real Madrid.

El PSG no quiere ya a Neymar en su equipo porque se ha convertido en un problema y el delantero brasileño no tiene ninguna intención de jugar en la Liga francesa. Y eso es lo más importante del asunto, mucho más que el destino en el que pueda acabar el futbolista.

Así se entienden la palabras de Piqué, en su labor más institucional, pidiendo a Neymar que manifestase y diese un empujón a su fichaje por el Barcelona. En el club catalán ya ven que el fichaje se está desinflando porque en el Camp Nou no tienen los recursos para afrontar el fichaje y los jugadores que proponen de trueque no satisfacen al PSG, que tampoco tiene ganas de sentarse a hablar con Bartomeu o sus emisarios. El Barcelona espera que sea Neymar el que desbloqueé la operación o si no ve que se le escapa.

El PSG quiere 100 millones de euros en cash por Neymar y estaría dispuesto a aceptar otros futbolistas. Y esas cuentas empiezan a cuadrar en el conjunto blanco. Según anunció ayer el Golazo de la mañana en Gol, el Real Madrid se ha fijado, para empezar a negociar, esos 100 millones como la cifra por la que Neymar podría acabar en el Real Madrid.

Y por primera vez en mucho tiempo, hay esperanzas convincentes de que sea así. La estrategia blanca ha dado resultado. El fichaje de Neymar no sería considerado por el PSG como un ataque, sino al contrario, como un favor, como un modo de ayudar a resolver un problema al conjunto francés para esta temporada.

Es verdad que Neymar no entraba en los planes de principio de temporada, pero dentro del club se empieza a pensar que es una opción probable y un fichaje, que pese a que no estaba en los planes, no se puede desaprovechar. Se están dando los primeros pasos, las primeras aproximaciones para el fichaje, que durante mucho tiempo fue un deseo imposible. Varias veces estuvo cerca, pero por diferentes razones, a veces extrañas (como el fichaje por el Barcelona) no se llevó a cabo. Ahora se ha vuelto a abrir la puerta. Es el primer pasó, aún no se sabe dónde puede acabar este camino.