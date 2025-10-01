Los 2 equipos que quieren fichar a coste cero a Dusan Vlahovic

El Real Madrid dio la campanada hace dos veranos haciéndose a coste cero con Kylian Mbappé aprovechando que terminaba contrato con el PSG. Con la intención de repetir un movimiento tan acertado, varios clubes están atentos a futbolistas de renombre en su último año de contrato y, sin duda, una de las gangas del mercado es Dusan Vlahovic. De no renovar con la Juventus antes de que termine 2025, será libre para negociar con otros equipos a partir de enero, algo que querrían aprovechar tanto el Bayern de Múnich como el Manchester United.

Así lo asegura Fichajes.com, que señala que de no llegar a un acuerdo con Dusan Vlahovic para su renovación, la Juventus tratará de hacer caja por él en enero para evitar así que un futbolista que llegó al club a cambio de 83,5 millones de euros, deje el equipo a coste cero.

Las bazas del Manchester United y del Bayern de Múnich para fichar a Dusan Vlahovic

En lo que respecta al Manchester United, equipo que navega en tierra de nadie desde hace varias temporadas, busca un impulso que le permita volver a luchar por la Premier League. Para ello necesita una referencia ofensiva, lo que convierte a Dusan Vlahovic en un fichaje estratégico si quiere recuperar su grandeza.

Por su parte, el interés del Bayern de Múnich por el serbio parecía estar motivado porque Harry Kane, pese a tener contrato hasta 2027, podía abandonar el club en verano a cambio de 65 millones de euros. No obstante, el inglés ha confirmado que seguirá la próxima campaña en el cuadro bávaro, por lo que podría formar una delantera de ensueño de incorporar también a Dusan Vlahovic a coste cero.