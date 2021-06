El Leeds de Bielsa es el nuevo favorito para fichar a Javi Galán

Cuando todo parecía indicar que el lateral de 26 años cambiaría el Huesca por el Sevilla, especialmente si el cuadro oscense descendía, su situación ha dado un giro en las últimas horas. Y es que ahora Javi Galán apunta a la Premier, donde el Leeds de Bielsa se ha convertido en el nuevo favorito para cerrar su fichaje.

Si bien Monchi se había reunido ya con los agentes del defensor, el Leeds ha presentado una oferta a Javi Galán mucho más alta que la que el Sevilla le había hecho llegar. Según Football Insider, el conjunto inglés pagará al Huesca una cantidad cercana a los 4 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión. El Sevilla, por su parte, deberá fichar a un futbolista en su demarcación ya que Sergio Escudero se ha negado a renovar para poder así iniciar una nueva aventura. Precisamente, Sergio Escudero podría recalar en el Celta de Vigo, que es otro de los equipos que ha sondeado a Javi Galán.

Pacheta esperaba que equipos como el Leeds pujasen por Javi Galán

“Sabemos que tenemos jugadores muy apetecibles para otros equipos, no solo Javi Galán. Está rindiendo a un nivel excepcional, hace suya la banda, tanto en el aspecto defensivo como ofensiva. No me extraña que haya gente que hable él y que le empiece a ver con posibilidades para la Selección Española. Es muy joven todavía y puede seguir creciendo”, decía Pacheta cuando fue cuestionado por el futuro del lateral hace varias semanas.