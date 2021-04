Monchi se reúne con los agentes de una de las sensaciones de LaLiga

Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, aunque el lateral de 26 años ha sido relacionado con otros equipos de LaLiga Santander como el Celta de Vigo, es el conjunto hispalense el equipo mejor posicionado para cerrar su fichaje. Monchi se ha fotografiado recientemente con Loren del Pino y con Álvaro Torres, agentes de YouFirst Sports y de Javi Galán, entre otros futbolistas. Si bien este último es un gran amigo del director deportivo del Sevilla, los rumores sobre la posible llegada del defensor del Huesca al equipo andaluz se han disparado.

El club de Nervión no ha renovado a Sergio Escudero y todo parece indicar que éste abandonará el equipo al final del presente curso. Es por ello por lo que el Sevilla piensa en Javi Galán como recambio. Fichar al lateral cuesta 8 millones de euros, aunque el conjunto hispalense podría hacerse con sus servicios por una cantidad inferior si el Huesca termina descendiendo.

El Sevilla, favorito respecto al Celta de Vigo para fichar a Javi Galán

Aunque el Celta de Vigo también está tras sus pasos, el cuadro celeste está más limitado económicamente. Precisamente por ese motivo piensa en Sergio Escudero, que llegaría a coste cero procedente del Sevilla, como alternativa. El equipo andaluz, por su parte, tendría así vía libre para fichar a Javi Galán.

Descienda o no el Huesca, en el conjunto aragonés son conscientes de que recibirán ofertas por Javier Galán en verano. “Sabemos que tenemos jugadores muy apetecibles para otros equipos, no solo Javi Galán. Está rindiendo a un nivel excepcional, hace suya la banda, tanto en el aspecto defensivo como ofensiva. No me extraña que haya gente que hable él y que le empiece a ver con posibilidades para la Selección Española. Es muy joven todavía y puede seguir creciendo”, decía Pacheta recientemente.