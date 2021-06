Fútbol

Betis, Villarreal, Celta y Alavés pujan por llevarse a Edu Expósito del Eibar

El descenso del cuadro armero hace que varios equipos quieran pescar en el conjunto vasco. Si recientemente Osasuna aprovechaba que Kike García había quedado libre para hacerse con sus servicios; ahora Betis, Villarreal, Celta y Alavés pujan por llevarse a Edu Expósito pese a que tiene contrato hasta 2024 con el Eibar.

El centrocampista de 24 años recaló en Ipurua en sustitución de Joan Jordán convirtiéndose en el fichaje más caro en la historia del club. El Eibar pagó por Edu Expósito 4 millones de euros al Deportivo de La Coruña. Ahora buscará recuperar dicha cantidad tras su descenso. Sin duda, un fichaje asequible para el Betis, que no dudará en lanzarse a por Edu Expósito si termina haciendo caja por Andrés Guardado, al que quiere Rayados de Monterrey, por William Carvalho o por Guido Rodríguez. Este último ha sido fuerte relacionado con el Arsenal.

Pese a que el cuadro londinense pagó 50 millones de euros por Thomas Partey al Atlético de Madrid en verano, éste no ha respondido a las expectativas, lo que ha llevado al club gunner a mirar nuevamente a LaLiga Santander en busca de un nuevo centrocampista. El Arsenal lleva tiempo siguiendo a Guido Rodríguez y pretende negociar con el Betis por debajo de los 80 millones de euros que figuran en su cláusula de rescisión. El equipo andaluz, por su parte, vería con buenos ojos ingresar por él 30 millones.

Villarreal, Celta y Alavés, rivales del Betis en la puja por Edu Expósito

Aunque el Betis sería el equipo mejor posicionado para hacer con Edu Expósito; Villarreal, Celta y Alavés también podrían presentar una oferta por él al Eibar según Diario Vasco.