La mujer de Morata revoluciona Instagram con su último posado en bikini

Pese a que la Selección sigue viva en la Eurocopa y jugará en octavos de final frente a Croacia, Alice Campello disfruta de unos días de vacaciones en Marbella. La mujer de Álvaro Morata ha compartido una fotografía en bikini causando un gran revuelo en Instagram.

La mujer de Morata y sus hijos han sido amenazados

Alice Campello está en Marbella con sus tres hijos, a los que han amenazado de muerte según desvelaba Álvaro Morata recientemente. “Quizá no he hecho mi trabajo como debería. Entiendo que se me critique porque no he metido gol, pero ojalá la gente se pusiera en el lugar de lo que es recibir amenazas, que te digan que se mueran tus hijos… cuando pasa alguna tragedia dirían este es buen chaval. Cada vez que llego a la habitación, dejo mi teléfono a otro sitio. Lo que me molesta es que se lo digan a mi mujer, que se lo digan a mis hijos. Les dicen de todo. No dormí nada estos días, por la adrenalina. Soy el más contento, pero me jode no hacer bien mi trabajo. Me pitaron antes de calentar, pero estoy contento de tirar el penalti y haberlo fallado. Si yo tengo que estar pendiente de la gente, en lugar de hacer mi trabajo, solo me van a perjudicar. Eso es lo que quería decir. Se exagera mucho”, decía el delantero de la Juventus tras el último choque frente a Eslovaquia.

Sobre su relación con la prensa, Álvaro Morata añadía: “Estoy bien con ellos. Ya te digo que veo poco. Quizá más quien me ataca que quien no. Me quedo con la gente que me escribe y me llama. Iker, Pepe Reina, Raúl… Esos son los que de verdad hay que agradecerles”.