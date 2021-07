Pilar Rubio da pistas sobre el futuro de Sergio Ramos

Deportes

René, hermano y agente de Sergio Ramos, se encuentra en París cerrando el acuerdo que unirá al central de 35 años al PSG hasta 2023. A falta de que se haga oficial, Pilar Rubio ha dado pistas sobre el futuro de su marido en las últimas horas.

Cuestionada por los medios sobre la posibilidad de poner rumbo a otro país, ha señalado que no se ve viviendo en Francia o en Italia. No obstante, Pilar Rubio ha añadido: “Lo importante es que el lugar te ayude para trabajar y conseguir tu objetivo”. Y es que la mujer de Sergio Ramos quiere seguir trabajando: “Es muy importante para mí mi carrera y todo lo que llevo luchando y trabajando. Es el reto al que me enfrento, como todos estos años, conciliar. Seguro que se puede”.

“Tenemos muy claro lo que queremos para nuestros hijos, ese criterio común hace que estemos muy unidos”, ha continuado diciendo Pilar Rubio. La presentadora ha aprovechado la ocasión para asegurar que no le preocupa la incertidumbre que ha generado la salida de Sergio Ramos del Real Madrid: “No me preocupa la incertidumbre porque yo vivo así. Yo trabajo en la tele y eso nunca ha sido un trabajo estable o fijo. O sea, trabajar en la tele implica tener esa inestabilidad constante. Entonces es parte de mi vida. Yo nunca, desde que empecé a trabajar, he pensado en el mañana. Siempre he pensado en el hoy y en intentar hacer bien lo que estoy haciendo. Creo que la única forma de asentar unos cimientos sólidos y dar un paso para mañana es preocuparte del aquí y el ahora y ya está”.

Pilar Rubio y la ausencia de Sergio Ramos con la Selección

También, sobre el futuro de Sergio Ramos, ha agregado: “Hay veces que creo que la prensa sabe más que yo misma”. Por último, Pilar Rubio ha confesado que no está viendo la Eurocopa: “Llevo un mes sin sentarme a ver algo en la tele”.