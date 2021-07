Aurah Ruiz narra su reencuentro con Jesé: “A ver si voy al baño o vomito”

Deportes

Aunque la canaria ha visto con buenos ojos que el delantero de Las Palmas haya querido estar presente en el cumpleaños de su hijo, el reencuentro ha sido un momento incómodo para ella. Según ha contado la propia Aurah Ruiz, sufrió de ansiedad tras ver a Jesé Rodríguez.

“Ayer llamó a mi gente y hoy se ha presentado, me refiero a que el padre está aquí. Ha venido al cumpleaños de su hijo, que me parece perfecto y me parece muy bien, menos mal que por lo menos se le ha visto el detalle de aparecer en un cumpleaños”, comenzaba contando Aurah en su canal de MtMad.

“Ahora yo estoy que me acabo de poner a comer porque me ha entrado ansiedad. Es que no sé cómo explicarles cómo estoy. El está dentro, yo le he dejado su espacio que esté con los niños y con la gente pero es que yo ahora mismo cogería el coche y me largaría de aquí. Estoy en plan a ver si voy al baño o vomito o qué, estoy muy mal”, ha proseguido la canaria.

A Aurah Ruiz le afecto más de lo que esperaba ver a Jesé

“Yo pensé que esto no me iba a afectar tanto. Quería salir corriendo de allí porque no me sentía muy a gusto. No pasó nada raro, simplemente la situación no era muy bonita. Si que es verdad que estaba fuerte pero al final el niño de por medio... salen unos sentimientos que yo no sabía que iban a salir”, ha reconocido.

Ya en un tono más sentimental ha añadido: “Yo quiero mucho a Nyan y al final es su padre. Aunque me han contado que Nyan está un poco enfadado… y es normal porque no puedes estar y luego desaparecer porque la gente se enfada”.

Por último, Aurah Ruiz ha contado sobre Jesé Rodríguez: “El se acercó a decirme que había sido muy bonito lo que le había hecho a Nyan, que le había encantado. Vino con el hermanastro de Nyan y yo pensaba que se lo iba a llevar para que durmieran juntos pero claro hoy es sábado...”.