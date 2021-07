Unai Simón explica por qué no tiene redes sociales

Eurocopa

El guardameta titular de la Selección se ha sobrepuesto a su error frente a Croacia. Si bien se sobrepuso durante dicho encuentro, ahora se ha resarcido frente a Suiza. Unai Simón fue el héroe de España en la tanda de penaltis, lo que le valió para ser designado como el MVP del partido. Tras el choque, el portero del Athletic explicó por qué no tiene redes sociales.

“Estoy al margen de ellas, no les encuentro ningún beneficio. No es de mi agrado exponerme ante los medios. No soy una persona muy extrovertida. Prefiero exponerme a 60.000 personas en un campo que a 10 periodistas”, contaba el portero de 24 años en la COPE.

“Tengo un grupo de amigos muy sano al que le puedo contar cualquier problema, una novia, tengo mucha gente que me apoya”, añadía Unai Simón sobre su círculo.

Unai Simón asegura ser un tipo alegre y optimista pese a la imagen que ofrece en el campo

Sobre su manera de ser, agregaba: “El trabajo mío es el que tengo que hacer, en el campo no me río pero lo disfruto en casa o en el vestuario, tampoco lloro al cometer un error ni me alegro demasiado al hacer un buen partido, tan solo me lo tomo en serio”.

“Pero no soy tan serio, por la calle parece que voy muy serio andando y la gente no se acerca a saludarme, pero mis amigos saben que soy un tipo alegre y bromista; no soy un cascarrabias en el día a día”, finalizaba Unai Simón.