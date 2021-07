Desvelan la cantidad que pagará Boca Juniors al Rayo Vallecano por Luis Advíncula

Fútbol

Después de que el conjunto rojiblanco se haya cubierto ante la inminente salida del peruano con el fichaje de Iván Baillu, el Rayo Vallecano y Boca Juniors han acercado posturas por Luis Advíncula. Según apuntan desde Argentina, el lateral de 31 años viajará este fin de semana a Buenos Aires para pasar el pertinente reconocimiento médico.

Así lo ha asegurado el periodista Luis Fregossi, que desvela que Boca Juniors pagará 2,3 millones al Rayo Vallecano por Luis Advíncula.

Luis Advincula viaja el fin de semana hacia Buenos Aires para realizar la revisión médica y sumarse al plantel de Miguel Angel Russo.( Deberá antes cumplír con el aislamiento obligatorio)

El acuerdo se cerró en € 2,3 millones por la totalidad de su ficha.⚽ — Luis Fregossi (@LuisFregossi) July 15, 2021

Luis Advíncula ya había alcanzado un acuerdo con Boca Juniors

Recientemente Horacio Rossi, agente del peruano, ya reconoció que su representado había alcanzado un acuerdo con el equipo argentino. “Falta el arreglo con el Rayo Vallecano, nosotros tenemos un principio de acuerdo con Boca Juniors. Faltan flecos por resolver. El retorno del fútbol argentino al europeo conlleva tener muy encaminados todos los temas fiscales y de impuestos. Por eso principio de acuerdo. Ahora tienen que avanzar con el frente de Vallecas y ponerse de acuerdo”, manifestaba.

“No es un pase casi cerrado, sabes que en este tipo de transferencias los detalles terminan siendo complejos. Es verdad que hubo un avance y estamos en la fase en donde los clubes tienen que ponerse de acuerdo. No diría tan a la ligera que va a ser un pase casi seguro”, añadía. Finalmente el traspaso de Luis Advíncula a Boca Juniors parece que terminará dándose, algo que no sucedió durante el mercado invernal ante la negativa del Rayo Vallecano a desprenderse de él a mitad de temporada.