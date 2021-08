Everton y Aston Villa quieren llevarse a Mario Hermoso del Atlético

Fútbol

La Premier amenaza la continuidad del central de 26 años en el conjunto rojiblanco. Según ha trascendido, el Everton de Rafa Benítez y el Aston Villa están dispuestos a presentar una oferta al Atlético de Madrid por Mario Hermoso.

Noticias relacionadas Redes sociales. El reproche de Antonella a Ibai Llanos por el feo gesto que tuvo en su casa

El que fuera defensor del español es una petición expresa de Rafa Benítez. Es por ello por lo que en Inglaterra apuntan que el Everton podría llegar a ofrecer hasta 30 millones de euros al Atlético de Madrid por Mario Hermoso. Una cantidad similar es la que ofrecería el Aston Villa al cuadro colchonero.

Mario Hermoso, muy caro para Everton y Aston Villa

No obstante, el Atlético de Madrid no tiene ninguna intención de desprenderse del futbolista de 25 años. Bien es cierto que al principio hubiera visto con buenos ojos recuperar su inversión. Sin embargo, Mario Hermoso se ha ido ganando la confianza de Simeone en parte, gracias a su polivalencia. Tal ha sido la importancia del madrileño en la consecución del título de Liga que se ha quedado a las puertas de ser convocado por Luis Enrique para la Eurocopa. Su cláusula es de 85 millones de euros y el Atlético de Madrid sólo se planteará su salida si algún equipo se acerca a dicha cantidad, algo que parece que no podrán hacer ni Everton ni Aston Villa. El conjunto rojiblanco sólo está dispuesto a vender por menos de la mitad que figura en su cláusula de rescisión a Saúl Ñíguez siempre y cuando el centrocampista así lo requiera.