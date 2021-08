El Atlético de Madrid cederá a Marcos Paulo al Famaliçao

Atlético de Madrid

La inminente llegada de Vlahovic al conjunto afectará al brasileño. Si bien Marcos Paulo no ha terminado de convencer a Simeone, el Atlético de Madrid no quiere que éste vea frenada su progresión. Es por ello por lo que cederá al futbolista de 20 años al Famaliçao para que tenga el protagonismo que no iba a tener en el cuadro colchonero y pueda así adaptarse al fútbol europeo.

Marcos Paulo ha firmado hasta 2026 con el Atlético de Madrid, club al que ha llegado a coste cero tras terminar contrato con el Fluminense. En su primera temporada como rojiblanco deberá demostrar que puede tener sitio en la plantilla en las filas del Famaliçao.

Marcos Paulo e Ivo Grbic saldrán del Atlético de Madrid

Al igual que Marcos Paulo, Ivo Grbic abandonará el cuadro colchonero en busca de un mayor protagonismo. En el caso del guardameta de 25 años, él mismo lo había solicitado. Aunque ha sido relacionado con varios equipos españoles, Ivo Grbic finalmente recalará en el Lille, club que también ha tanteado a Joel Robles tal y como reconoció el agente del portero del Betis.

“Es cierto que el Lille se ha puesto en contacto con nosotros para tantear y valorar su posible incorporación. De momento no podemos avanzar algo más concreto. Están preguntando. El mercado está como está. ¿Qué si a Joel le gusta esta posibilidad? Él está centrado ahora en los entrenamientos con el Betis; no quiere despistar su concentración con estos asuntos y sigue trabajando como siempre”, decía Ginés Carvajal.

“El interés no es nuevo. El Lille ya intentó fichar a Joel hace tres años, justo cuando salió del Everton y él eligió finalmente firmar por el Betis”, agregaba.